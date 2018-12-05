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Госдеп потребовал от России освободить украинских моряков

10:38 5.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Госдепартамент США потребовал от руководства России освободить украинских моряков, задержанных в Черном море возле Керченского пролива. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Мы хотим, чтобы русские поняли послание, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия и боль будет нарастать со временем», — заявил на брифинге официальный представитель Госдепа, имя которого не сообщается.

Он отметил, что, если власти России не воспримут это сообщение, то США «продолжат повышать цену, которую им придется заплатить», пока моряки и украинские корабли не будут освобождены.

В Госдепе также призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». По словам представителя ведомства, случившееся в Керченском проливе должно напомнить, что это строительство — «плохая идея».

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля. 24 украинцев обвинили в нарушении государственной границы России и арестовали. После этого Украина ввела военное положение в граничащих с РФ регионах и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Темы: Отношения России и Украины, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 21:33
Гость: Русфанат

Плохая идея - это вооруженное нарушение российской границы. Вот уж что совершенно точно, так это то, что у всех решивших этой плохой идеей воспользоваться боль будет нарастать точно! И в прямом и переносном смысле.
Кроме того, американская забота о нарушителях устроивших провокацию выдает США как вдохновителей и покровителей оной.
05.12.2018, 20:14
Гость: Хмы

Извиняюсь - прочих...
05.12.2018, 20:13
Гость: ***

И на толчок рядом с собой садиться неграм разрешают!!!
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