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Словакия выслала российского дипломата

15:35 5.12.2018
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Братислава 22 ноября выслала российского дипломата, его обвиняют в разведдеятельности, пишет РИА Новости со ссылкой на словацкого премьер-министра Петера Пеллегрини.

Отмечается, дипломат уже покинул страну. В Братиславе утверждают, что он собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО.

В российском посольстве в Братиславе РИА Новости сообщили, что изучают информацию о высылке дипломата.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на "подобные недружественные действия".

В начале июля Греция выслала двух российских дипломатов, еще двум запретили въезд в страну. Их обвиняют в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников.

Темы: Россия, Словакия, Международные отношения, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 22:43
Гость: Alex202

Поехать, деньги нужны, которых у тебя нет.
05.12.2018, 20:52
Гость: Кобра

Так и в Словении тоже надоело? А то тут статья про Словакию. Впрочем, это практически одно и то же. Так, Питон?
05.12.2018, 20:49
Гость: Европеец

Я уж лучше поеду в Чехию. Языковый барьер, знаете ли. Например слово «шукать» в Польше означает одно а в Чехии совсем другое.
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