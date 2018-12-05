Словакия выслала российского дипломата

15:35

Братислава 22 ноября выслала российского дипломата, его обвиняют в разведдеятельности, пишет РИА Новости со ссылкой на словацкого премьер-министра Петера Пеллегрини.

Отмечается, дипломат уже покинул страну. В Братиславе утверждают, что он собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО.

В российском посольстве в Братиславе РИА Новости сообщили, что изучают информацию о высылке дипломата.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на "подобные недружественные действия".

В начале июля Греция выслала двух российских дипломатов, еще двум запретили въезд в страну. Их обвиняют в попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников.