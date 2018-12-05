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Украина объявила в розыск сотрудников ФСБ РФ

10:37 5.12.2018
Фото с сайта wikipedia.org
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Генпрокуратура Украины объявила в розыск восьмерых сотрудников ФСБ России, причастных к инциденту в Азовском море 25 ноября, пишет «Интерфакс».

В частности, есть постановление суда о задержании начальника погрануправления ФСБ по Крыму, командиров сторожевых кораблей «Дон» и «Изумруд». Их обвиняют по различным статьям УК Украины. Согласно сообщению Генпрокуратуры Украины, получено постановление суда об их задержании.

В ближайшее время Украина также планирует объявить в розыск еще порядка 10 военнослужащих Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В отношении моряков возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы». 

Темы: Азовское море, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 17:48
Гость: Бтр

Не надо их кормить, это ж прокурорские , они и в камере найдут способ тянуть с кого нибудь деньги::))
05.12.2018, 17:44
Гость: kep

Это уже слишком......Заигрались хохло бандиты....
05.12.2018, 17:43
Гость: Бтр

Кстати, хорошая отмазка для свидомых прокураторов легально приехать отдохнуть в российский Крым::))
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