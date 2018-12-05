Украина объявила в розыск сотрудников ФСБ РФ

10:37

Генпрокуратура Украины объявила в розыск восьмерых сотрудников ФСБ России, причастных к инциденту в Азовском море 25 ноября, пишет «Интерфакс».

В частности, есть постановление суда о задержании начальника погрануправления ФСБ по Крыму, командиров сторожевых кораблей «Дон» и «Изумруд». Их обвиняют по различным статьям УК Украины. Согласно сообщению Генпрокуратуры Украины, получено постановление суда об их задержании.

В ближайшее время Украина также планирует объявить в розыск еще порядка 10 военнослужащих Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В отношении моряков возбуждено дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».