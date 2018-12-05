Россия отказалась поставлять Азербайджану береговые ракетные комплексы

14:50

Россия отказалась подписать с Азербайджаном соглашение о поставке береговых ракетных комплексов «Бал-Э» из-за возможной угрозы российским кораблям в Каспийском море. Об этом со ссылкой на неназванные военные источники пишет «Коммерсант».

Позиция Минобороны России, по утверждению собеседников газеты, заключается в том, что поставки комплексов в Азербайджан «нецелесообразны», так как даже в экспортной комплектации «Бал-Э» могли бы угрожать Каспийской флотилии даже в российских территориальных водах. В самом Минобороны эту информацию официально пока не прокомментировали.

Помимо этого новейшие головки самонаведения ракет Х-35, используемых в комплексе «Бал», были модернизированы в том числе для поражения наземных целей. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», — заметил один из собеседников «Коммерсанта».

Азербайджан заинтересовался российскими береговыми ракетными комплексами в 2014 году. Сейчас помимо России комплексы «Бал» есть только у Вьетнама.

В сентябре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в общей сложности страна закупила у России вооружения на пять миллиардов долларов.