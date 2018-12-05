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Россия отказалась поставлять Азербайджану береговые ракетные комплексы

14:50 5.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Россия отказалась подписать с Азербайджаном соглашение о поставке береговых ракетных комплексов «Бал-Э» из-за возможной угрозы российским кораблям в Каспийском море. Об этом со ссылкой на неназванные военные источники пишет «Коммерсант».

Позиция Минобороны России, по утверждению собеседников газеты, заключается в том, что поставки комплексов в Азербайджан «нецелесообразны», так как даже в экспортной комплектации «Бал-Э» могли бы угрожать Каспийской флотилии даже в российских территориальных водах. В самом Минобороны эту информацию официально пока не прокомментировали.

Помимо этого новейшие головки самонаведения ракет Х-35, используемых в комплексе «Бал», были модернизированы в том числе для поражения наземных целей. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», — заметил один из собеседников «Коммерсанта».

Азербайджан заинтересовался российскими береговыми ракетными комплексами в 2014 году. Сейчас помимо России комплексы «Бал» есть только у Вьетнама.

В сентябре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в общей сложности страна закупила у России вооружения на пять миллиардов долларов.

Темы: Россия, Азербайджан, Ракеты
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 20:37
Гость: порто-франко

"Россия отказалась подписать с Азербайджаном соглашение о поставке береговых ракетных комплексов «Бал-Э» из-за возможной угрозы российским кораблям в Каспийском море".
Ну да, а С-400 туркам можно. На что надежда, что будут сбивать только, к примеру, греческие самолёты ?
Продал берданку соседу, заработал. А вот как он её будет использовать нет никаких гарантий.
Иначе продавать оружие можно только ... Новой Зеландии.
05.12.2018, 20:07
Гость: Война "отличный" Бизнес-проект

С Китаем поболее 4000 км. общей терр.границы, а потому и деваться некуда, и азиаты Мы..
Да и Китай -при всей своей восточной хитромудрости, будет куда попорядочнее чем англосаксы с К*.
А "партнеры" из Азербайджана -это торгаши-посредники по сути и значит, во 1-х непременно Все загонят США и К* иль тому кто больше даст, да той же Армении.
05.12.2018, 19:37
Гость: Питон

Впервые в постсоветской истории разум возобладал над жадностью российских генералов и кремлевских чиновников, когда жареным запахло в Азовском море.
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