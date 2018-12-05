На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса

09:05

Уход российского бизнеса с Украины грозит гражданам страны потерей рабочих мест, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

"Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов — каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам", — приводит слова Герман РИА Новости.

По ее словам, на российских предприятиях на Украине работают не "люди из Кремля", а местные жители.

Герман подчеркнула, что для нее важнее сделать жизнь людей лучше, а не показывать свою антироссийскую позицию.

"Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — "прочь от Москвы" (слоган социальной рекламы Порошенко. — Прим. ред.), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был "прочь от нужды", не "прочь от Москвы", а "прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти". И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют", — заключила она.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил письмо Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры". В частности, он призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны. Также глава МИД страны Павел Климкин анонсировал разрыв около 40 договоров с Россией.