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На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса

09:05 5.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Уход российского бизнеса с Украины грозит гражданам страны потерей рабочих мест, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

"Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов — каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам", — приводит слова Герман РИА Новости.

По ее словам, на российских предприятиях на Украине работают не "люди из Кремля", а местные жители.

Герман подчеркнула, что для нее важнее сделать жизнь людей лучше, а не показывать свою антироссийскую позицию.

"Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — "прочь от Москвы" (слоган социальной рекламы Порошенко. — Прим. ред.), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был "прочь от нужды", не "прочь от Москвы", а "прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти". И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют", — заключила она.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил письмо Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры". В частности, он призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны. Также глава МИД страны Павел Климкин анонсировал разрыв около 40 договоров с Россией.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 14:17
Гость: Угрюмый

Не сменится, не придёт никакой хозяин. Прибежит стая дегенератов, прокричит речевки в знак победы, разворуют и сожжет что можно, и будет он стоять пустым, как тот изгнанный бутик, где были попытки закрасить портреты Шевченко, нарисованные во время Майдана левой ногой, и объявленными революционно- художественной ценностью. Теперь там и бутика нету и портреты изрисованы вдоль и поперёк.
05.12.2018, 13:45
Гость: личный опыт

я вот лично, вдохновленный рассказами А.Б. Чубайса об "эффективных собственниках" и "притоке западных инвестиций" с 1990 года жду когда Интел построит в России завод по производству микропроцессоров.
Пока дождался только завода Сола-солы, жувачки, парочки шоколадных фабрик,
завода Форд, стиральных порошков и вроде бы катерпиллар- строительной техники.
Где, я спрашиваю, завод микропроцессоров? Где высокие технологии, которые "шагнут к нам с Запада"?
05.12.2018, 13:45
Гость: Так мимо проходил.

ну если вы россияне эту Анну считаете крупным экспердом в экономике то плохи ваши дела. Все нормальные от вас отвернулись , вот и приходится пользоваться= отходами= Януковича.
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