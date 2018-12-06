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Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота

08:47 6.12.2018
USS McCampbell
Фото с сайта wikipedia.org
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Ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел в среду в непосредственной близости от залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителей ВМС США.

"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", — говорится в заявлении представителя американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр.

По ее словам, этот шаг не направлен против России или других стран и не связан с недавним инцидентом в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны.

По словам Макмарр, американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право. "Это применимо как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", — подчеркнула она.

В ВМС отметили, что США не признают российские претензии на акватории этой части Японского моря и считают эту территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии России. Правда, о каких именно претензиях идет речь, представитель американского флота не уточнила.

Залив Петра Великого является историческим заливом, поскольку он находится между берегами одного государства имеет ширину выхода свыше 24 морских миль. В таких случаях государство считает залив своими территориальными водами и имеет там особые экономические интересы.

Эсминец McCampbell относится к классу Arleigh Burke. Главным его вооружением являются крылатые ракеты "Томагавк". Это основной корабль такого типа в ВМС США, всего с 1988 года их было построено более 60.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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06.12.2018, 14:40
Гость: Шаману

Занимался бы ты своим шаманским делом, если ничего другого полезного делать не умеешь, и не лез бы в политику, в которой не хрена не понимаешь. Корабль США ничего не нарушил, а просто проплыл рядом (щука для того и существует, чтобы карась не дремал) в пределах допустимого и поднимать шум тут абсолютно не о чем, и Брилевы и прочие тут совсем не причем. Не уподобляйся критиканам типа Кота Мурра и прочим дилетантам в ненависти к России, к ее властям и представителям СМИ.
06.12.2018, 13:55
Гость: Хорошее море

- Мертвое море!
06.12.2018, 13:50
Гость: Бтр

На такие случаи надо выпускать сторожевую Машу на резиновой шлюпке, пусть облает и отгонит, что то давненько от нее ничего ::))
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