У берегов Японии столкнулись военные самолеты США

11:06

У берегов Японии в 200 милях от города Ивакуни в префектуре Ямагути столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 ВМС США.

На борту F/A-18 находились два человека, а КС-130 - пятеро.

Недавно в районе столкновения спасателями был найден второй военный. Его состояние не уточняется.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал NHK, военный, которого нашли ранее, предположительно находится в сознании.

По имеющимся данным, столкновение произошло в 2.00 по местному времени во время дозаправки. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. Причины инцидента в настоящее время не называются.