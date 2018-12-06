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У берегов Японии столкнулись военные самолеты США

11:06 6.12.2018
F/A-18
F/A-18. Фото с сайта wikimedia.org
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У берегов Японии в 200 милях от города Ивакуни в префектуре Ямагути столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 ВМС США. 

На борту F/A-18 находились два человека, а КС-130 - пятеро. 

Недавно в районе столкновения спасателями был найден второй военный. Его состояние не уточняется.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал NHK, военный, которого нашли ранее, предположительно находится в сознании.

По имеющимся данным, столкновение произошло в 2.00 по местному времени во время дозаправки. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. Причины инцидента в настоящее время не называются.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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06.12.2018, 16:51
Гость: Что-то

у банбондировщика не видно ствола для заправки в воздухе. По ходу у них уже безконтактная заправка, вот и врезаются друг в друга...Японские Боги мстят за Хиросиму и Нагасаки.
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