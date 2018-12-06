У берегов Японии столкнулись военные самолеты США
У берегов Японии в 200 милях от города Ивакуни в префектуре Ямагути столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 ВМС США.
На борту F/A-18 находились два человека, а КС-130 - пятеро.
Недавно в районе столкновения спасателями был найден второй военный. Его состояние не уточняется.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал NHK, военный, которого нашли ранее, предположительно находится в сознании.
По имеющимся данным, столкновение произошло в 2.00 по местному времени во время дозаправки. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет. Причины инцидента в настоящее время не называются.