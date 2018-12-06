Захар Прилепин «больше не хочет воевать в Донбассе за капитализм»

17:05

Российский писатель Захар Прилепин в беседе с журналистом словенского телеканала RTV4 признался, что ситуация в Донбассе с момента начала военных действий существенно изменилась, что стало причиной того, что он сам больше не участвует в этой войне.

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"Изначально в Донбассе была территория свободы, много музыки, поэзии, пространства для жеста. Сейчас ситуация изменилась... Я сопереживаю народу Донбасса,... но больше не хочу воевать за капитализм", сказал Прилепин.