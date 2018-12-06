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Захар Прилепин «больше не хочет воевать в Донбассе за капитализм»

17:05 6.12.2018

Российский писатель Захар Прилепин в беседе с журналистом словенского телеканала RTV4 признался, что ситуация в Донбассе с момента начала военных действий существенно изменилась, что стало причиной того, что он сам больше не участвует в этой войне.

Стоп-кадр видео

"Изначально в Донбассе была территория свободы, много музыки, поэзии, пространства для жеста. Сейчас ситуация изменилась... Я сопереживаю народу Донбасса,... но больше не хочу воевать за капитализм", сказал Прилепин.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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06.12.2018, 20:35
Гость: хочу спросить-

а кто в это верит....? Набор штампов-больше ничего....
06.12.2018, 19:59
Гость: ВВВ

А чё, поставленная задача выполнена, Донбасс разорён - "русский мир" построен. Теперь и отдать можно.
06.12.2018, 19:55
Гость: Александр1

Если Захару в КНДР то тебе в дурку...
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