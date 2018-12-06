Главный финансовый директор Huawei Technologies арестована в Канаде

10:12

Канада арестовала главного финансового директора китайской компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн, пишет "Интерфакс".

Ей грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана. "Ванчжоу Мэн была арестована в Ванкувере 1 декабря. США просят ее экстрадиции. Слушание о залоге назначено на пятницу", - сообщил изданию представитель департамента юстиции Айан Маклеод.

Уточняется, что Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя. Ее арест в Ванкувере произошел по запросу властей США.

Источник газеты, осведомленный об аресте, сообщил, что правоохранительные органы США утверждают, что Мэн пыталась уклониться от торгового эмбарго США против Ирана.

Впервые о расследовании США в отношении компании Huawei написала газета The Wall Street Journal в апреле 2018 года.

По данным издания, начиная с 2016 года, власти США изучают предполагаемую доставку компанией Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.