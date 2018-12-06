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CNN: США отправят военный корабль в Черное море

11:39 6.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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США могут отправить военный корабль в Черное море из-за конфликта в Керченском проливе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Вооруженные силы США попросили Госдепартамент предупредить Турцию о возможной переправке судна через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное и Средиземное моря.

Два источника CNN отметили, что уведомление призвано предоставить американскому флоту право направить корабль в Черное море, но это право не обязательно будут использовать.

В последний раз судно ВМС США заходило в Черное море в августе 2018 года. Это был десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7).

Ранее CNN сообщил, что американский эсминец прошел вблизи залива Петра Великого в Японском море. Таким образом корабль бросил вызов «чрезмерным претензиям» России на воды, лежащие дальше 12 морских миль от российского побережья, заявил Тихоокеанский флот США. Американцы не предпринимали подобных операций с 1987 года, отмечает CNN.

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Темы: США, Чёрное море
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Комментарии читателей
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06.12.2018, 15:55
Гость: Железяка

Может и есть притопленные пару контейнеров с калибрами...
06.12.2018, 15:43
Гость: Простак,

крылатые ракеты сейчас устанавливают даже на эсминцы. Из Черного моря можно обстрелять европейскую часть страны.
При входе корабля противника в зоны поражения противокорабельных и зенитных средств, они будут приведены в готовность и их местоположение, характер сигналов и время реакции будут уточнены противником.
Будет практически уточнена последовательность действий ВМФ и пограничников.
06.12.2018, 15:40
Гость: Сложный ваня

А за сушки не боишься? Мокрого места от сушек не останется если они СШАшный корабель тронут,да и за тебя,Ванёк тогда нужно будет беспокоиться,ведь США это тебе не Украина.
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