CNN: США отправят военный корабль в Черное море

11:39

США могут отправить военный корабль в Черное море из-за конфликта в Керченском проливе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Вооруженные силы США попросили Госдепартамент предупредить Турцию о возможной переправке судна через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное и Средиземное моря.

Два источника CNN отметили, что уведомление призвано предоставить американскому флоту право направить корабль в Черное море, но это право не обязательно будут использовать.

В последний раз судно ВМС США заходило в Черное море в августе 2018 года. Это был десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7).

Ранее CNN сообщил, что американский эсминец прошел вблизи залива Петра Великого в Японском море. Таким образом корабль бросил вызов «чрезмерным претензиям» России на воды, лежащие дальше 12 морских миль от российского побережья, заявил Тихоокеанский флот США. Американцы не предпринимали подобных операций с 1987 года, отмечает CNN.