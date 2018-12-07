Экспертное мнение о роли ЧВК «Вагнера» в победе над терроризмом в Сирии

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В попытке очернить российскую ЧВК западные и либеральные российские СМИ в противовес приводят иностранные частные военные компании

Ровно год назад в Сирии была разгромлена террористическая группировка «Исламское государство»*, победа над которой была одержана усилиями российских военных и бойцов из ЧВК «Вагнера». И если цели военнослужащих понятны, то у некоторых возникает вопрос: зачем же россияне, не входящие в состав оборонного ведомства, отправились в чужую страну противостоять головорезам из ИГ*?

Ответ на этот вопрос дал военный эксперт Борис Рожин. Он рассказал, что лично знаком с людьми, которые отправились в Сирию по идеологическим причинам. Главный их мотив - борьба с мировым терроризмом. Они отправились в САР для защиты национальных интересов страны.

В рядах ЧВК «Вагнера» служат ветераны различных боевых операций, в том числе войны в Афганистане. Они прекрасно помнят, с каким позором выводились наши войска. И вот спустя два десятка лет у них появился реальный шанс доказать, что больше российские бойцы не намерены сдаваться и отступать.

В попытке очернить российскую ЧВК западные и либеральные российские СМИ в противовес приводят иностранные частные военные компании. Но в попытке дискредитировать россиян они забывают, что французы, как правило, отступают в случае гибели 10% личного состава. Американцы и того хуже, сворачивают операцию и выводят свои войска при потерях в 5%. И такое поведение является ярким примером выполнения задачи из меркантильных соображений. Западные и европейские наемники не готовы рисковать жизнью ради выполнения задачи, ведь будучи мертвым, невозможно потратить заработанные деньги.

Как верно отметил Рожин, россиян вообще ни в коем случае нельзя ставить в один ряд с западными ЧВК. Дело в том, что наемники из европейских стран и США практически не принимают участия в боевых действиях, а чаще выполняют охранные функции. Бойцы ЧВК «Вагнера» тем временем успели побывать в самых горячих точках Сирии. И они никогда не отступали.

Рожин напомнил, что «Исламское государство»* выступало за отторжение Северного Кавказа от России, то есть покушалось на территориальную целостность нашей страны. Разумеется, для наших бойцов вопрос защиты своей Родины встал на первое место.

Конечно, не стоит утверждать, что разгром «Исламского государства»* - исключительно заслуга российских ЧВК. Добиться успеха удалось благодаря совместным действиям с Министерством обороны России. Военное командование РФ занималось тщательным планированием всех операций, военные советники пытались восстановить боеготовность сирийских правительственных войск, а ВКС РФ наносили удары по позициям и важным объектам террористов. В наземных же операциях как раз стоит отметить особую заслугу российских ветеранов, давших бой боевикам.

Благодаря общим усилиям «Исламское государство»* было разбито и потеряло статус «международной террористической угрозы», название которой до участия России в сирийской войне боялись произнести.

* - «Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ

