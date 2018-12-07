Страны ОПЕК решили снизить добычу нефти

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Страны ОПЕК обсуждают возможность сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ практически на миллион баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи в Вене.

По предварительным данным, ОПЕК снизит добычу нефти на 650 тысяч баррелей в сутки, а остальные участники ОПЕК+ — на 350 тысяч. Однако окончательное решение еще не приняли. Делегаты продолжают обсуждать вопрос на расширенной министерской встрече конференции ОПЕК+ в Вене (Австрия).

На фоне решения о сокращении нефти картель теряет своих членов, а цена на нефть падает. Насколько именно каждая страна сократит объемы, станет известно 7 декабря.

Кроме того, препятствием для стран-членов стала Россия. Москва готова снизить добычу на 150 тысяч баррелей в сутки. Но другие члены ОПЕК+ хотят добиться от нее вдвое больших объемов сокращения. Россия не готова пойти на уступки: зимой сократить добычу сложнее. При этом Москва заявила, что реализация ее решения будет действовать только три месяца — с января по март 2019 года.

Помимо этого, с 1 января 2019-го ОПЕК покинет Катар. Азиатское государство входило в картель в течение 57 лет. Свое решение руководство страны не связывает с политической ситуацией. Это «технический и стратегический шаг».

3 декабря после решения стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти котировки выросли более чем на 5%. А цена на нефть марки Brent за баррель поднялась выше 62 долларов. Однако утром 6 декабря ситуация изменилась. Brent потеряла на Лондонской бирже более 6%.

Специалисты называют две причины. Игроки рынка ждали сокращения добычи на 1,3-1,5 миллиона баррелей в сутки, а не на миллион. Также сделку заключат на несколько месяцев, хотя ранее речь шла о годе.

ОПЕК — международная организация стран, экспортирующих нефть. Ее основали в 1960 году. Члены ОПЕК контролируют две трети мировых запасов нефти. В картель входит 15 стран, среди которых Алжир, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Нигерия. Россия — наблюдатель в ОПЕК.