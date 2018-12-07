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США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

09:53 7.12.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдепартаменте США заявили, что для сохранения договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) Россия должна или избавиться от ракетной системы 9М729, или модифицировать ее.

«Или вы избавляетесь от системы, или изменяете ее, чтобы она не превышала [допустимую] дальность», — заявила заместитель госсекретаря по контролю за вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон.

4 декабря США заявили, что выйдут из договора об РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Нарушением договора в США называют разработку Россией ракетной системы 9М729. Россия настаивает, что не нарушает договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США решили, что должны иметь запрещенное договором РСМД оружие, то Россия «тоже будет это делать».

Темы: США, Отношения России и США, Ракеты
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Комментарии читателей
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07.12.2018, 16:53
Гость: *

"Они навязывают свою демократию" - да с кем вы дискутируете! В лучшем случае это тонкий троллинг! "Демократ Самоса" или "демократ Трухильо" - это как волк-веган!
Ну и, конечно же, ЕдРасы аппендикс для акций протеста пгоспект Сахагова не сами придумали, а незатейливо слизали с амерской "Зоны свободы слова".
07.12.2018, 16:39
Гость: *

"Никто и никогда, в том числе и в самой Америке, никогда не говорил об "исключительности американской нации" - а загуглить "American exceptionalism" совсем-совсем тяжко?
Это откровенные нацисты, которые в любой момент, без малейших сомнений и зазрения совести, смогут занулить любую слабую безответную страну, как они проделали это с индейцами, если эта операция принесет им хоть пару баксов чистой прибыли.
07.12.2018, 16:22
Гость: *

Звездануто-матрасия должна защищать своих граждан, в т.ч. и Екатерину Лаврову. Да и гражданку США Пескову-Навку тож защищать обязаны! А кого должны защищать российские ракеты, если все политики, равноудаленные и даже придворные льстецы и глашатаи, похоже, в России работают вахтовым методом, а их дома и семьи в забугорье ждут, когда же их кормильца заработают достаточно бабла и вернутся к ним...
А вот предложение по модификации считаю дельным: после выхода СШП из договора по ПРО, лучше пусть дальность будет поменьше, зато скорость и мощность БЧ побольше, чтобы от базы "Девеселу" и ей подобных быстренько-быстренько только лунный кратер остался!
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