США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

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В Госдепартаменте США заявили, что для сохранения договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) Россия должна или избавиться от ракетной системы 9М729, или модифицировать ее.

«Или вы избавляетесь от системы, или изменяете ее, чтобы она не превышала [допустимую] дальность», — заявила заместитель госсекретаря по контролю за вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон.

4 декабря США заявили, что выйдут из договора об РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Нарушением договора в США называют разработку Россией ракетной системы 9М729. Россия настаивает, что не нарушает договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США решили, что должны иметь запрещенное договором РСМД оружие, то Россия «тоже будет это делать».