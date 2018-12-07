Украинские пограничники не пустили в страну с 26 ноября свыше 800 россиян

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С момента введения 26 ноября военного положения в ряде областей Украины на территорию страны не были пропущены более 800 граждан РФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - сказал он в пятницу утром.

Вечером 3 декабря глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал говорил, что его подчиненные не пустили в страну более 600 граждан Российской Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

Военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.