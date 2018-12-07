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Украинские пограничники не пустили в страну с 26 ноября свыше 800 россиян

12:34 7.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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С момента введения 26 ноября военного положения в ряде областей Украины на территорию страны не были пропущены более 800 граждан РФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - сказал он в пятницу утром.

Вечером 3 декабря глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал говорил, что его подчиненные не пустили в страну более 600 граждан Российской Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

Военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.12.2018, 15:47
Гость: молодой

А что, таки границы Украины определяются тем договогом? Которий Россия порвала, как Тузик грелку, когда украла Крим и Донбасс?
07.12.2018, 15:22
Гость: Лог.....

В голодный,холодный ,бандитский бандеростан едут только на похороны или "отмороженные",желающие посидеть в куевском "гестапо".Ну ,а ты "логик" рановато начал ,еще "тильки пятныця",а ты уже бредишь,не дотянешь до понидилока,да и замерзнуть придется,зима в бандеростан пришла.
07.12.2018, 14:32
Гость: полухохол

Не пустили и что?Больше ездить некуда?
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