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ВМС Украины намерены продолжить пользоваться Керченским проливом

15:50 7.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны намерены продолжать ходить по Керченскому проливу в случае необходимости. Данное заявление он сделал в эфире передачи «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

Министр отметил, что «прямо сегодня» украинские корабли не ходят по Керченскому проливу.

«Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — отметил Полторак.

Он резюмировал, что украинская сторона продолжит пользоваться проливом с учетом всех международных норм.

Ранее в США заявили, что не намерены отвечать военными действиями на инцидент в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. В связи с этим на Украине было объявлено военное положение. В страну был запрещен въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Темы: Украина, Чёрное море, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.12.2018, 17:45
Гость: это как реки

Сибири на юг повернуть? Было уже такое ,,бамбалейло,,-давай еще посмеемся.
07.12.2018, 17:42
Гость: ті не прав,мохноногий,

вспомни УПА и Шухевича.Союз лет 10 с ними воевал...А сейчас вы с дивана не слезете...
07.12.2018, 17:30
Гость: Остап

Может, это такой способ незаметно сдаться "ахресору"? Раз ахресор на войну не приходит, приплывают сдаваться сами.
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