ВМС Украины намерены продолжить пользоваться Керченским проливом

15:50

Украинский министр обороны Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны намерены продолжать ходить по Керченскому проливу в случае необходимости. Данное заявление он сделал в эфире передачи «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

Министр отметил, что «прямо сегодня» украинские корабли не ходят по Керченскому проливу.

«Но мы не прекратим, значит, ротацию, усиление наших возможностей», — отметил Полторак.

Он резюмировал, что украинская сторона продолжит пользоваться проливом с учетом всех международных норм.

Ранее в США заявили, что не намерены отвечать военными действиями на инцидент в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. В связи с этим на Украине было объявлено военное положение. В страну был запрещен въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.