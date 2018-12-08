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В охваченный протестами Париж вошла бронетехника

18:47 8.12.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Французские власти ввели бронетехнику в Париж, где в субботу, 8 декабря, продолжаются антиправительственные манифестации. 

По информации издания The Guardian, в городе мобилизовано около 8 тыс. полицейских. Правоохранители блокировали районы центральной части Парижа, в том числе улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу. Ранее сообщалось, что туда попыталась прорваться группа протестующих, но полиция остановила их, применив слезоточивый газ.

Отмечается, что демонстрантов обыскивают. У них изымают предметы, которые можно было бы использовать в качестве оружия, а также маски, способные защитить от слезоточивого газа, пишут "Известия".

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

Темы: Франция, Акции протеста и демонстрации в мире, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
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09.12.2018, 01:33
Гость: Батун

По логике ,значит, его просто подставили. Даже не сомневаюсь,кто это сделал.
09.12.2018, 01:24
Гость: Serg

Что-то мне все это до боли напоминает... Ах, да, вспомнил. Совершенно поначалу протесты на Майдане, которые стали нарастать как снежная лавина, внешне вроде стихийная, а затем со все более явными признаками организованности и управляемости. Через масс медиа и, в очень большой степени, через соцсети, в которых координировались действия "восставшего народа" и возбуждалась ненависть как к власти, так и к полицейским, ее защищающим. Не верится в стихийность действий такого массового действа. Особенно если вспомнить "стихийные" протесты студентов Сорбонны в 1968 году, после чего Де Голль вынужден был уйти в отставку...
09.12.2018, 01:18
Гость: Франция рвется

в Европу. Меркель, наведи новый порядок!
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