В охваченный протестами Париж вошла бронетехника

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Французские власти ввели бронетехнику в Париж, где в субботу, 8 декабря, продолжаются антиправительственные манифестации.

По информации издания The Guardian, в городе мобилизовано около 8 тыс. полицейских. Правоохранители блокировали районы центральной части Парижа, в том числе улицы, прилегающие к Елисейскому дворцу. Ранее сообщалось, что туда попыталась прорваться группа протестующих, но полиция остановила их, применив слезоточивый газ.

Отмечается, что демонстрантов обыскивают. У них изымают предметы, которые можно было бы использовать в качестве оружия, а также маски, способные защитить от слезоточивого газа, пишут "Известия".

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.