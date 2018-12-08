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СМИ узнали об утвержденном Мэй черном списке близких к Путину олигархов

12:23 8.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила представленный ей список российских бизнесменов и топ-менеджеров, на которых власти намерены оказать давление и которые «должны стать мишенью для британской разведки», ​пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

В черный список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

«Данные лица были идентифицированы как имеющие чрезвычайно тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Владимиром Путиным. Мы считаем, что они участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российского государства», — рассказал собеседник издания.

«Меры, которые мы намерены принять, должны ограничить им свободу маневра и способность свободно путешествовать и работать в Великобритании, Европе и других странах», — уточнил источник. «Воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери», — пояснил он.

Этот список будет передан британским союзникам в Северной Америке и Европе, уточняет газета.

Бизнесмен Роман Абрамович попал в список, поскольку разведка посчитала его «самым важным финансовым спонсором Владимира Путина», а Дерипаска, считают британские спецслужбы, предоставляет Кремлю финансовую поддержку, а также имеет тесные отношения с разведывательными службами России, в том числе с подразделением военной разведки ГРУ, которое осуществило нападение с применением нервно-паралитического агента в Солсбери.

В отношении Алишера Усманова конкретных обвинений издание не привело. Аркадий Ротенберг упоминается как бывший партнер Путина по дзюдо, а Игорь Сечин назван «энергетическим бароном» и «самым могущественным олигархом России».

Ранее, 5 декабря, Лондон объявил о приостановке программы выдачи «золотых» виз типа Tier 1, которые были рассчитаны на инвесторов, готовых вложить в британскую экономику не менее £2 млн ($2,5 млн), напоминает РБК.

Темы: Великобритания, Бизнес и предпринимательство в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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08.12.2018, 16:24
Гость: Да я не

за себя стараюсь.
08.12.2018, 16:19
Гость: Батун

Если Т.Мэй хочет такими методами стать вровень с "Железной леди",то она попросту д...ра. "Ей бы шашку да коня,да на линию огня.." Хотя,фланкировкой она похвастать не сможет. При первом же развороте отрежет себе нос. Да и без шашки она себе уже нос отрезала.
08.12.2018, 15:21
Гость: В Кремле

Но не надейтесь, вас не расширят. Список на получение помощи от России "из-за санкций" - не резиновый.
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