В Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога
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В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести обязательный психиатрический и наркологический осмотр для кандидатов на пост президента страны.
Законопроект № 9379 был зарегистрирован в украинском парламенте 7 декабря.
Внести изменения в закон о выборах президента, добавив в него пункты о проведении обязательных осмотров претендентов на должность главы государства у психиатра и нарколога, предложила инициативная группа нардепов из фракции Радикальной партии Ляшко, пишет "Русская Весна".
Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.