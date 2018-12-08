]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога

15:50 8.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести обязательный психиатрический и наркологический осмотр для кандидатов на пост президента страны.

Законопроект № 9379 был зарегистрирован в украинском парламенте 7 декабря.

Внести изменения в закон о выборах президента, добавив в него пункты о проведении обязательных осмотров претендентов на должность главы государства у психиатра и нарколога, предложила инициативная группа нардепов из фракции Радикальной партии Ляшко, пишет "Русская Весна".

Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.