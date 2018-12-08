В Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога

15:50

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести обязательный психиатрический и наркологический осмотр для кандидатов на пост президента страны.

Законопроект № 9379 был зарегистрирован в украинском парламенте 7 декабря.

Внести изменения в закон о выборах президента, добавив в него пункты о проведении обязательных осмотров претендентов на должность главы государства у психиатра и нарколога, предложила инициативная группа нардепов из фракции Радикальной партии Ляшко, пишет "Русская Весна".

Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.