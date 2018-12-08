Для чего белорусские СМИ педалируют тему «Белэкзита»

По тональности белорусской оппозиционной прессы чувствуется, что она работает в одной связке с украинской

Белорусская пресса с видимым удовольствием принялась обсуждать итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, который проходил 6 декабря и был отмечен диалогом президентов Беларуси и России по поводу стоимости газа и создания единого энергетического рынка ЕАЭС.

Фото с сайта kremlin.ru

Если коротко, Лукашенко выразил недовольство стоимостью газа, который Россия поставляет Беларуси: по его мнению, здесь должно быть «равноправие», то есть цена на внутреннем российском рынке и внешнем белорусском должна быть одной и той же.

Путин на это ответил, что стремиться к унификации нужно, но «для этого нужно время и другой уровень интеграции». Это, безусловно, ключевое заявление.

В целом Лукашенко сказал, что ЕАЭС «образовался на определенных свободах – перемещения рабочей силы, капитала, товаров и так далее. И, самое главное, о чем мы договаривались по экономике, – что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Нет равных условий – нет Союза».

Вот он, этот диалог:

«Белорусский партизан» тут же взялся искать скрытые смыслы в пассаже президента РБ. Один из экспертов БП, Лев Марголин, осторожно предложил подождать, пока ситуацию прокомментирует сам белорусский президент.

Одновременно он не упустил случая уколоть Россию: «В пикировке руководителей Беларуси и России я бы обратил внимание на такую деталь: Лукашенко выступил открыто, а Путин перевел дискуссию в закрытый формат – давайте пообщаемся, но после ухода журналистов. Это обстоятельство ярко иллюстрирует подходы Беларуси и России к обсуждению экономических вопросов». По его словам, «в сегодняшней ситуации для Лукашенко будет положительным любой исход переговоров, в ходе которых он выторгует что-нибудь дополнительное к тому, что уже есть».

Другой аналитик, Валерий Карбалевич, обозреватель «Радыё Свабода», заявил БП, что ЕАЭС – это объединение «авторитарных режимов, которые к праву относятся легкомысленно».

Его мнение по поводу диалога президентов в Санкт-Петербурге весьма оригинальное – дескать, Лукашенко наносит «превентивный удар». «Лукашенко выглядит не как проситель, который добивается от России неких льгот, а как законник, как человек, стоящий на защите закона. Мол, что за союз, если нет равных условий? Его позиция выглядит благородной, и его сложно обвинить в том, что он просит у России льготы. Возможно, Лукашенко располагает кулуарной информацией, что Россия хочет перейти на равные условия не в 2025 году, как закреплено в соглашении, а позже. Возможно, Лукашенко наносит превентивный удар, чтобы упредить Россию», – считает белорусский политолог. Слова российского президента о «другом уровне интеграции» он почему-то упускает из вида, видимо, слух ласкают слова Лукашенко о том, что «нет равных условий – нет Союза».

Действительно, ведь звучало это как угроза. Вот эксперты БП и постарались использовать шанс и порассуждать о «превентивном ударе».

После изматывающей дискуссии с Путиным и последующего общения лидеров государств ЕАЭС без прессы Лукашенко объяснился с журналистами: «Да, в нехорошей форме вышло. Пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшней встречи… Очень бурное было обсуждение… И лучше вам не слышать этого».

Принятые на заседании Высшего Евразийского экономического совета документы он подписал, хотя и заметно капризничал при этом, заставляя участников встречи в Санкт-Петербурге дополнительно растолковывать уже согласованные бумаги.

«Салідарнасць» с радостью тиснула у себя картинку, по случаю состряпанную умельцами «Радыё Свабода», разместившими на переднем плане слова Лукашенко, переведённые на белорусский: «Няма роўных умоваў – няма Завьязу». Тут же и слова Путина, но не об ином уровне интеграции: «Калі б была рынкавая цана для Беларусі, было б пад $200».

В расчёте на то, что белорусы не станут интересоваться всей дискуссией, в изложении «Радыё Свабода» она сводится к угрозе Лукашенко покинуть ЕАЭС и к озвученной Путиным цифре 200 долларов. Примитивно, зато работает на определённую часть публики, «Салідарнасць» же напечатала это у себя, не побрезговала низким качеством подачи информации и «Хартыя-97».

«Наша Ніва» ограничилась публикацией обрывков диалога Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, зато сопроводила новость заголовком с претензией на оригинальность: «Лукашенко публично осадил Путина: вроде бы воевали вместе, а для Беларуси условия хуже, чем для Германии».

Вообще, по тональности белорусской оппозиционной прессы чувствуется, что она работает в одной связке с украинской. Задачи одни и те же – во-первых, постоянно дёргать за усы льва и, во-вторых, что есть силы вбивать клинья между Беларусью и Россией.

Читатели НН, кстати, стараний «свободной прессы» не оценили – плохо получается создавать картинку «Лукашенко против Путина» так, чтобы и в адрес российского президента колкостей отпустить, и белорусского представить в качестве его оппонента.

Польский телеканал «Белсат» вообще дошёл до заголовка «Минск пригрозил Кремлю Белэкзитом», освещая выступление заместителя министра финансов РБ, где тот на инвестиционном форуме Belarus Crossway’18 порассуждал о «целесообразности нахождения Беларуси» в ЕАЭС, но никаким «Белэкзитом» не грозил. Больше трэша, как говорится!

При этом решили не останавливаться на Беларуси и добавили, что «о своём недовольстве Кремлём в последнее время открыто говорила только союзная Армения». Интересно, кто говорил и когда? «Белсат» этого не уточняет, видимо, британский принцип «хайли лайки» прижился в альтернативной польско-белорусской журналистике. К тому же прекрасная возможность вбивать не один клин в союзные отношения, а сразу несколько: напряжённость между Лукашенко и Пашиняном, которая только усилилась после встречи союзников по ЕАЭС в Санкт-Петербурге – чем не повод?

«Скандаля по вопросу газовых цен, Лукашенко на самом деле добивался уступок по компенсации за налоговый манёвр. И Путин может продемонстрировать абсолютную несгибаемость по вопросу, который стал предметом спора. А по манёвру может ведь и уступить. Публично про манёвр Лукашенко ведь ничего не говорил, никаких претензий не предъявлял. Но продемонстрировал зубы, готовность скандалить. И намекнул на то, что лояльность союзников – вещь не автоматическая, что ее надо оплачивать. Как раз об этом – укол насчет того, что РФ, в отличие от Германии, главный торговый союзник Беларуси, к сожалению или к счастью. А ведь и правда – так сразу и не скажешь, к счастью ли», – даёт подробный разбор ситуации портал TUT.BY со ссылкой на блогера «Радыё Свабода» Юрия Дракохруста.

О перспективах дальнейшего участия Беларуси в союзных с Россией форматах ещё до встречи в Санкт-Петербурге написал эксперт белорусского Центра стратегических и политических исследований Юрий Царик: «...Беларусь сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности и двустороннем союзе с Россией («Союзном государстве»), а также в менее жёстких интеграционных структурах с участием России, таких как Содружество Независимых Государств и Шанхайская организация сотрудничества.

Выбор Минска в пользу дальнейшего участия в этих структурах будет продиктован отсутствием внятных привлекательных альтернатив (в виде европейской интеграции), а также реальными и потенциальными выгодами от такого участия.

К числу последних и наиболее важных для Беларуси можно отнести перспективу создания в рамках ЕАЭС единого рынка электроэнергии в 2019 году и единого рынка газа в 2024 году (или в ускоренном варианте уже в конце 2022 года). Соответственно, дальнейшая (после 2024 года) перспектива участия Беларуси в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве будет в значительной мере зависеть от того, материализуются ли эти потенциальные выгоды». Вместе с тем Царик делает вывод о «несовместимости агрессивной внешней политики России с многовекторной внешней политикой Беларуси».

Вообще, ЦСПИ отличает ярко выраженные антироссийские взгляды, так или иначе не позволяющие объективно оценивать будущее белорусско-российских отношений, ведь Россию для Беларуси стратеги Центра априори определяют как «угрозу». И исходя из этой «угрозы», конструируют варианты «транзита власти», причём самым оптимистичным считают вариант многовекторности, при котором западный вектор довлеет над восточным.

Интересно, что дискуссия Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге освещалась практически одинаково и альтернативными, и государственными белорусскими СМИ. В некоторых случаях последние даже чересчур упирали на сказанные Лукашенко слова: «Нет равных условий – нет Союза».

Например, газета «Беларусь сегодня» назвала это «абсолютно ясной позицией» и, ссылаясь на президента Беларуси, добавила, что 2018 год для евразийской интеграции неоднозначен «как с политической, так и с экономической точки зрения». Такое впечатление, что СБ предвкушала «Белэкзит».

Слова Путина о «другом уровне интеграции» журналисты услышали, но значения им не придали. Зато не пожалели букв на догадки о реакции российского президента на слова белорусского, сопроводив рассуждения легкомысленным «показалось». Вот и нам «показалось», что в СБ упустили главное из того, что прозвучало в Санкт-Петербурге.

На следующей неделе Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным, чтобы, как он признался журналистам, «расставить все точки над i, чтобы нам в очередной раз не войти с нерешёнными проблемами в новый год». А пока белорусская пресса переключилась на очередную перепалку с Арменией по поводу назначения секретаря ОДКБ. При этом «свободные СМИ» нацелены не на то, чтобы отстаивать позицию Беларуси, а на то, чтобы расшатать белорусско-армянские отношения.

Одним словом, почитаешь альтернативные белорусские издания, большинство из которых заглядывают в рот «Радыё Свабода», посмотришь сюжеты «Белсата», взвесишь попытки СБ педалировать тему «Белэкзита» и встаёт вопрос: а за что, спрашивается, получили обвинительные приговоры Юрий Павловец и Сергей Шиптенко, статьи которых были направлены на укрепление, а не на расшатывание союзных отношений Беларуси и России? В отличие от них, «шататели» прекрасно себя чувствуют. Освещение перипетий заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге это отлично показывает.