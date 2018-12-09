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Число задержанных во время протестов в Париже превысило 1700 человек

13:15 9.12.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Число задержанных во время протестов движения "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 1723 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу французской полиции Кристофа Кастанера.

Как уточняют в МВД страны, 1220 демонстрантов арестовали.

Накануне сообщалось о 737 задержанных и 55 пострадавших в столице Франции.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались 17 ноября, напоминает РИА Новости. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Темы: Франция, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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09.12.2018, 20:22
Гость: Гость

Если это и пример, то дурной. Сами выбрали Макрона всего год назад, всеобщим голосованием. Никто у них власть не узурпировал, конституцию не нарушал. Сейчас несколько десятков тысяч протестующих претендуют на то, чтобы подменить своими протестами демократические процедуры. Так кучка бунтарей может навязывать свою волю миллионам, мнение которых никто не спросит. Бардак это, по-моему. Сначала сами выберем, потом скинем, еще выберем, через неделю опять скинем и так по кругу.
09.12.2018, 19:56
Гость: парахцельс

что-то из вас негодный оппонент какой-то))
Одесса не канает)) Вам бы надо было вспомнить Крымскую войну)))
Однако и СССР всю дорогу занимался экспортом революции)))
Так что чья бы мычала)))
Американцам было у кого учиться)))
09.12.2018, 19:24
Гость: Просто интересно?

А когда ты грамоте научишься?
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