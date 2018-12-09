Число задержанных во время протестов в Париже превысило 1700 человек
Число задержанных во время протестов движения "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 1723 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу французской полиции Кристофа Кастанера.
Как уточняют в МВД страны, 1220 демонстрантов арестовали.
Накануне сообщалось о 737 задержанных и 55 пострадавших в столице Франции.
Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались 17 ноября, напоминает РИА Новости. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.