Число задержанных во время протестов в Париже превысило 1700 человек

13:15

Стоп-кадр из видео в YouTube

Число задержанных во время протестов движения "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 1723 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу французской полиции Кристофа Кастанера.

Как уточняют в МВД страны, 1220 демонстрантов арестовали.

Накануне сообщалось о 737 задержанных и 55 пострадавших в столице Франции.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались 17 ноября, напоминает РИА Новости. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.