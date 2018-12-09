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СБУ обвинила Москву в организации протестов во Франции

19:53 9.12.2018
© KM.RU, © РИА Новости Ирина Калашникова
© РИА Новости Ирина Калашникова
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Российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов "желтых жилетов" во Франции. Об этом заявила Служба безопасности Украины на своей стрпнице в соцсети.

По утверждениям СБУ, французские радикалы якобы действуют "под кураторством" сотрудников ФСБ и Главного управления Генштаба России.

В качестве доказательства СБУ опубликовала фотографию из Парижа, на которой изображены два человека в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя", — заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.В заявлении также говорится, что российские спецслужбы, которые "за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", якобы готовят "аналогичные провокации" в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах, пишет РИА Новости.

Темы: Франция, Акции протеста и демонстрации в мире, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
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09.12.2018, 23:19
Гость: В Германию

Интересно, а на каком же языке говорят там эти защитники "русского мира", которые позируют с флагом ДНР?
09.12.2018, 23:09
Гость: Интересуешься -отвечаем

НАЗАД - не только на русском имеет тот же смысл и правописание. Это слово на украинском звучит точно также. А после провокации в заливе вообще не удивительно,если гарны хлопцы со Жмеринки двинули в Париж и приняли активное участие в беспорядках. Смотрите сами
1.Опыт уже есть
2.Очень похоже развиваются события
3.У Украины безвиз с Евросоюзом
Так что, как говорил Козьма Прутков:"Зри в корень"
09.12.2018, 23:02
Гость: опять -таки двойные стандарты

Беспорядки в столице Украины западным спецслужбам устраивать можно(причем, открыто говоря об этом), а во Франции другим нельзя?
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