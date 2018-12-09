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Расследователи «дела Скрипаля» нашли возможных новых «жертв» России

11:03 9.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Великобритании, пишет газета The Times.

По сведениям издания, офицеры управления Скотланд-Ярда по контр​​​терроризму считают, что сотрудники ГРУ (сейчас называется Главное управление Генштаба Минобороны России) приезжали в Британию в то время, когда происходили «подозрительные» смерти.

​Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, который был найден мертвым в 2012 году (во время суда выяснилось, что в его желудке были найдены следы ядовитого растения гельземий) и предпринимателе Скотте Янге, который умер после падения из окна своей квартиры в центре Лондона.

«Одна из линий расследования связывает агентов российской разведки, въезжавших в страну во время подозрительных смертей», — сказал источник газеты. Он добавил, что к «необъяснимым смертям» относятся истории Перепеличного и Янга.

По сведениям газеты, дела по этим убийствам переведут в категорию «подозрительных», когда начнется новый опрос свидетелей.

В отношении Скотта Янга полиция изначально отрицала версию о преднамеренном убийстве, дело было почти сразу же закрыто. Миллионер восемь лет провел в бракоразводном процессе со своей женой. В итоге его обязали выплатить бывшей супруге £26,5 млн. BuzzFeed называл его бизнес-партнером Бориса Березовского.

Александр Перепеличный уехал в Великобританию вместе с семьей в 2010 году. В Британии он, как писала «Новая газета», был одним из информаторов фонда Hermitage Capital, возглавляемого Биллом Браудером. Британская полиция изначально не нашла в его смерти ничего подозрительного, хотя и отмечала, что разведка США увидела в этом деле связь с российскими властями, пишет РБК.

Лондон обвинил в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Петров и Боширов в интервью говорили, что к ГРУ не имеют отношения, а в Солсбери приезжали как туристы.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
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Комментарии читателей
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09.12.2018, 19:08
Гость: А

кого всё это удивляет? Мы - потомки государственной политики террора... Мы другими - не стали. Зачем только всегда всё отрицаем и оправдываемся??? Ну попались, ну МЫ!!! да !!! Мы такие...
09.12.2018, 18:31
Гость: геннадий -Владу 33

В Британии,как и в США, умеют не работать а неубедительно и очень громко врать на весь мир.А весь "цивилизованный" мир угодливо верит всему вранью.
09.12.2018, 18:08
Гость: выавы

запад и англо саксы оычно валят на Росси что делат сами и вооще переклчение внимания то их прием и метод
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