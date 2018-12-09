Расследователи «дела Скрипаля» нашли возможных новых «жертв» России

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Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Великобритании, пишет газета The Times.

По сведениям издания, офицеры управления Скотланд-Ярда по контр​​​терроризму считают, что сотрудники ГРУ (сейчас называется Главное управление Генштаба Минобороны России) приезжали в Британию в то время, когда происходили «подозрительные» смерти.

​Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, который был найден мертвым в 2012 году (во время суда выяснилось, что в его желудке были найдены следы ядовитого растения гельземий) и предпринимателе Скотте Янге, который умер после падения из окна своей квартиры в центре Лондона.

«Одна из линий расследования связывает агентов российской разведки, въезжавших в страну во время подозрительных смертей», — сказал источник газеты. Он добавил, что к «необъяснимым смертям» относятся истории Перепеличного и Янга.

По сведениям газеты, дела по этим убийствам переведут в категорию «подозрительных», когда начнется новый опрос свидетелей.

В отношении Скотта Янга полиция изначально отрицала версию о преднамеренном убийстве, дело было почти сразу же закрыто. Миллионер восемь лет провел в бракоразводном процессе со своей женой. В итоге его обязали выплатить бывшей супруге £26,5 млн. BuzzFeed называл его бизнес-партнером Бориса Березовского.

Александр Перепеличный уехал в Великобританию вместе с семьей в 2010 году. В Британии он, как писала «Новая газета», был одним из информаторов фонда Hermitage Capital, возглавляемого Биллом Браудером. Британская полиция изначально не нашла в его смерти ничего подозрительного, хотя и отмечала, что разведка США увидела в этом деле связь с российскими властями, пишет РБК.

Лондон обвинил в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Петров и Боширов в интервью говорили, что к ГРУ не имеют отношения, а в Солсбери приезжали как туристы.