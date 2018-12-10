В тумане альбиона можно спрятаться, но можно и пропасть

Когда речь заходит о мошенниках 90-х годов, всегда возникает встречный вопрос: а как им удавалось столь долго и эффективно действовать

Почему государству так долго не удавалось их разоблачить, почему они, в значительной своей части, сбежали за рубеж?



Герман Валерьевич Горбунцов. Фото с сайта khazin.ru

Ответ на этот вопрос, в общем, достаточно прост: значительная их часть работала совместно, они создавали серьезные оргпреступные группы, в которых действовала серьезная система разделения труда. И полностью разоблачить одного из них было невозможно.

Необходимо было задействовать все новые и новые звенья, что не только серьезно задерживало процесс, но и практически делало невозможным сохранение тайны. Следственные действия, в конце концов, становились известны их фигурантам.

Вот и сейчас, стало известно, что два откровенных мошенника, Браудер и Горбунцов, тесно связаны.

То, что Браудер нарушал закон в части спекуляций акциями «Газпрома» в период, когда на их оборот были наложены ограничения и то, что он активно уклонялся от выплаты налогов, в общем, уже достаточно много известно. Но в последнее время всплыла информация о том, что он еще и незаконно выводил полученные деньги за рубеж и одним из его главных партнеров в этом деле был Герман Горбунцов.

Я уже писал о Горбунцове, о его конфликтах с «некоронованным королем» Молдавии Плахотнюком, о его банковских аферах (в том числе с уже осужденным за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Френкелем), за «обналичку» и незаконную работу с неучтенными наличными деньгами.

Теперь к перечню обвинений добавился вывод капитала из российской экономики через подчиненные ему банки.

Неудивительно, что Горбунцов сидит в Лондоне: дело не только в том, что «с Темзы выдачи нет», но и в том, что именно в Лондоне свил свое гнездо Браудер, который ради этого даже получил британское гражданство.

А всегда приятно, когда рядом находится старший партнер, который и защитит, в случае чего, и выступит посредником в случае проблем с другими серьезными персонажами (с тем же Плахотнюком, который на Горбунцова даже организовывал покушение). Но в последнее время дружба с Браудером может сослужить плохую службу.

Прежде всего потому, что Браудер снова полез в политику: начал в очередной раз «наезжать» на Россию, по вопросу назначения президента Интерпола. Кроме того, в России завели на него новое уголовное дело.

Кто-то может сказать, что дело завели в наказание, но я склонен считать, что как раз наоборот, сам Браудер, уже зная о факте открытия нового дела, решил сыграть на опережение. Но в любом случае, количество объективной информации о его, прямо скажем, не сильно чистоплотной деятельности в России, станет известно еще больше.

В это ситуации его положение становится все более и более сложным.

Да, Лондон его не выдаст, но давление на него в части финансирования разного рода русофобских мероприятий будет расти, а иметь с ним дела будут готовы все меньше и меньше людей.

Все-таки, в финансовом мире репутация чего-то стоит, а большинство понимают, что обвинения в его адрес в России основаны на реальных фактах. И в этой ситуации он все более и более будет склонен к резким действиям, которые бы могли его защитить от разного рода давления.

В этом смысле, на месте Горбунцова я бы побеспокоился. Слишком много разного рода мошенников, сбежавших из России, в последнее время стали жертвами разного рода событий в Англии.

И если еще одной жертвой станет Горбунцов, то никого это особо не удивит и не побеспокоит, одним мошенником больше, одним меньше, какая разница.

А вот для Браудера появится возможность обвинить российские спецслужбы в атаке по близким к нему людям и на этом основании потребовать еще большей защиты и снижения давления на себя уже со стороны британских спецслужб.

Кто-то скажет, что это перебор. Может быть. Но предсказать психологию откровенного жулика, находящегося в сложной ситуации, достаточно непросто.

Браудер вовсе не дурак и он тщательно просчитывает варианты. В конце концов, он всего лишь финансовый мошенник, для которого сдать своего партнера и товарища совершенно не проблема (как он сдал Магницкого, который должен был умереть в тюрьме, чтобы Браудер стал политическим беженцем в Лондоне). А его заставляют играть в политические игры. И действие, которое может его от этой обязанности избавить, он будет рассматривать с очень большим интересом.

В общем, мне все больше и больше кажется, что в связке Браудер-Горбунцов нас ждет какая-то очередная «подлянка» со стороны туманного Альбиона. Не то чтобы было очень страшно, но, все-таки, мы гуманисты и лишние жертвы нам не нужны. Так что на месте Горбунцова я бы побеспокоился.