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В тумане альбиона можно спрятаться, но можно и пропасть

12:58 10.12.2018 , Михаил Хазин

Когда речь заходит о мошенниках 90-х годов, всегда возникает встречный вопрос: а как им удавалось столь долго и эффективно действовать

Почему государству так долго не удавалось их разоблачить, почему они, в значительной своей части, сбежали за рубеж?


Герман Валерьевич Горбунцов. Фото с сайта khazin.ru

Ответ на этот вопрос, в общем, достаточно прост: значительная их часть работала совместно, они создавали серьезные оргпреступные группы, в которых действовала серьезная система разделения труда. И полностью разоблачить одного из них было невозможно.

Необходимо было задействовать все новые и новые звенья, что не только серьезно задерживало процесс, но и практически делало невозможным сохранение тайны. Следственные действия, в конце концов, становились известны их фигурантам.

Вот и сейчас, стало известно, что два откровенных мошенника, Браудер и Горбунцов, тесно связаны.

То, что Браудер нарушал закон в части спекуляций акциями «Газпрома» в период, когда на их оборот были наложены ограничения и то, что он активно уклонялся от выплаты налогов, в общем, уже достаточно много известно. Но в последнее время всплыла информация о том, что он еще и незаконно выводил полученные деньги за рубеж и одним из его главных партнеров в этом деле был Герман Горбунцов.

Я уже писал о Горбунцове, о его конфликтах с «некоронованным королем» Молдавии Плахотнюком, о его банковских аферах (в том числе с уже осужденным за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Френкелем), за «обналичку» и незаконную работу с неучтенными наличными деньгами.

Теперь к перечню обвинений добавился вывод капитала из российской экономики через подчиненные ему банки.

Неудивительно, что Горбунцов сидит в Лондоне: дело не только в том, что «с Темзы выдачи нет», но и в том, что именно в Лондоне свил свое гнездо Браудер, который ради этого даже получил британское гражданство.

А всегда приятно, когда рядом находится старший партнер, который и защитит, в случае чего, и выступит посредником в случае проблем с другими серьезными персонажами (с тем же Плахотнюком, который на Горбунцова даже организовывал покушение). Но в последнее время дружба с Браудером может сослужить плохую службу.

Прежде всего потому, что Браудер снова полез в политику: начал в очередной раз «наезжать» на Россию, по вопросу назначения президента Интерпола. Кроме того, в России завели на него новое уголовное дело.

Кто-то может сказать, что дело завели в наказание, но я склонен считать, что как раз наоборот, сам Браудер, уже зная о факте открытия нового дела, решил сыграть на опережение. Но в любом случае, количество объективной информации о его, прямо скажем, не сильно чистоплотной деятельности в России, станет известно еще больше.

В это ситуации его положение становится все более и более сложным.

Да, Лондон его не выдаст, но давление на него в части финансирования разного рода русофобских мероприятий будет расти, а иметь с ним дела будут готовы все меньше и меньше людей.

Все-таки, в финансовом мире репутация чего-то стоит, а большинство понимают, что обвинения в его адрес в России основаны на реальных фактах. И в этой ситуации он все более и более будет склонен к резким действиям, которые бы могли его защитить от разного рода давления.

В этом смысле, на месте Горбунцова я бы побеспокоился. Слишком много разного рода мошенников, сбежавших из России, в последнее время стали жертвами разного рода событий в Англии.

И если еще одной жертвой станет Горбунцов, то никого это особо не удивит и не побеспокоит, одним мошенником больше, одним меньше, какая разница.

А вот для Браудера появится возможность обвинить российские спецслужбы в атаке по близким к нему людям и на этом основании потребовать еще большей защиты и снижения давления на себя уже со стороны британских спецслужб.

Кто-то скажет, что это перебор. Может быть. Но предсказать психологию откровенного жулика, находящегося в сложной ситуации, достаточно непросто.

Браудер вовсе не дурак и он тщательно просчитывает варианты. В конце концов, он всего лишь финансовый мошенник, для которого сдать своего партнера и товарища совершенно не проблема (как он сдал Магницкого, который должен был умереть в тюрьме, чтобы Браудер стал политическим беженцем в Лондоне). А его заставляют играть в политические игры. И действие, которое может его от этой обязанности избавить, он будет рассматривать с очень большим интересом.

В общем, мне все больше и больше кажется, что в связке Браудер-Горбунцов нас ждет какая-то очередная «подлянка» со стороны туманного Альбиона. Не то чтобы было очень страшно, но, все-таки, мы гуманисты и лишние жертвы нам не нужны. Так что на месте Горбунцова я бы побеспокоился.

Темы: Россия, Великобритания, Лондон, Борьба с коррупцией в России
Источник: Хазин.ру
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Комментарии читателей
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10.12.2018, 17:57
Гость: Кот Мурр

Да Автор,вали всё на 90-е,как твой Хоз.
А что сейчас жулья не меньше :
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Смотрим на Ю-Тубе умору : Как в Сколково летающее такси запускали...
10.12.2018, 17:38
Гость: Кот Мурр

Автор и коллеги КМ-овцы,вот честно скажите ,кто нормальный будет жить в такой стране,где сумасшедшее руководство,отнимающее пенсионные года и не способное лечить бесплатно и у себя даже своих несчастных больных детишек,в то-же время выкидывает ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ долларов фиг знает куда и зачем?
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ВОТ НОВОСТЬ :
Путин подарил Мадуро $6 млрд и 600 тысяч тонн зерна !!!
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В ходе встречи в Ново-Огарево Путин заявил о поддержке «усилий» Мадуро, направленных на урегулирование отношений с оппозицией,и «осудил» попытки изменения режима в стране силой (цитаты по "Интерфаксу").
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Кроме того,Россия согласилась гарантировать вложение еще 1 млрд долларов в добычу в Венесуэле золота и «оказать поддержку в техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений,сообщил Мадуро.
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Венесуэла остается крупнейшим получателем российских денег более 12 лет:по данным Reuters,с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на 17 млрд долларов.С учетом новых инвестиций эта сумма долга достигла 23 млрд.
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По данным Счетной палаты,в 2017 году Россия не получила 3,5 млрд долларов по выданным иностранным за
10.12.2018, 15:12
Гость: stalker

"Когда речь заходит о мошенниках 90-х годов, всегда возникает встречный вопрос: а как им удавалось столь долго и эффективно действовать". Ответ лежит на поверхности. Да потому что эти "мошенники" являлись лицами, приближенными к прежней власти. По сути, с их подачи они проворачивали свои дела, выплачивая представителям власти откаты, а затем скрывались за рубежом. И каждый из них оказывался в шоколаде. А что сейчас. Вспомните дело Сердюкова. Совсем не случайно этого торгаша поставили на пост министра обороны страны. Его главная цель состояла в реализации так называемых "непрофильных" активов МО. И в этом деле он, безусловно, был мастер. Как результат, сам Сердюков оказался при деньгах, заинтересованные люди прибрали к своим рукам вышеупомянутые активы за бесценок, а все уголовные дел были прикрыты под благовидным предлогом. И сейчас, в знак благодарности, ему тепленькое место нашли. Так что по сравнению с 90-ми годами мало что изменилось. Есть те, кто схемы придумывает и те, кто их реализует.
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