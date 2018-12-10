Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии

15:13

Конституционный суд Молдавии в пятый раз за год временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента республики. Об этом сообщает vesti.md.

Председатель КС Михай Поалелунжь отметил, что отстранение Додона обусловлено отказом поддержать законопроекты, одобренные парламентом. Решение КС окончательное и не подлежит обжалованию.

Речь идет о пяти законах, в том числе о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о ТВ- и радиовещании, а также двух законах о карабинерах, согласно которым они будут подчиняться и президенту, и правительству.

По словам Додона, он не пойдет на уступки ни по одному из указанных вопросов. «После парламентских выборов 24 февраля 2019 года все эти законы будут отменены. Будет сформирован и новый состав Конституционного суда», — отметил президент в своем сообщении.

В прошлый раз Додона временно отстранили в сентябре ​из-за отказа утверждать двух новых министров, предложенных премьером Молдавии Павлом Филипом. По мнению Додона, первый из кандидатов не соответствовал минимальным требованиям, выдвигаемым к госслужащим, а второй не отвечал «критериям неподкупности». Президент назвал решение КС отстранить его от должности двойным беззаконием.

В январе 2018 года полномочия Игоря Додона были приостановлены, поскольку он отказывался утвердить поправки к законам, ограничивающие трансляцию российских телеканалов на территории Молдавии. В октябре 2017 года и в январе 2018 года отстранения Додона были также связаны с его отказом утвердить кандидатуры чиновников, предложенные правительством. Оба раза документы о назначении министров подписывал вместо президента спикер парламента Андриан Канду.