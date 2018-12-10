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Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе Украины с Россией

16:25 10.12.2018
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

Действие договора прекратится с 1 апреля 2019 года.

В своем Twitter Порошенко подчеркнул, что прекращение действия договора следует рассматривать не как эпизод, а «как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу». Он также отметил, что Украина продолжит курс на вступление в ЕС и НАТО, а также на обретение автокефальной православной церкви.

Законопроект о денонсации договора о дружбе Украины с Россией, внесенный в парламент Петром Порошенко, Верховная рада одобрила на заседании 6 декабря. Инициативу поддержали тогда 277 депутатов при необходимых 226. 20 парламентариев выступили против.

О начале процедуры разрыва договора о дружбе с Россией президент Украины объявил в середине сентября.

В конце ноября после конфликта в Керченском проливе, когда погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля, на Украине было объявлено военное положение. В связи с этим в страну был запрещен въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Темы: Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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10.12.2018, 20:57
Гость: из киева

Украина никуда не несется, она еле плетется - но в правильном направлении:)
10.12.2018, 20:53
Гость: из киева

Это как в жизни, где на каждом шагу встречаются такие неприятные настырные чуваки, набивающиеся в друзья. Обычно приличные люди их отшивают холодной демонстративной вежливостью, а народ по-проще - те просто сразу посылают вместе с навязываемой дружбой. Вам как завернуть?
10.12.2018, 20:47
Гость: Угадайте кого-то с одного раза

Вай-вай-вай... Кто-то будет очень плакать и причитать, что мы один народ! Но именно этот кто-то и довел своей нерешительной и тупой политикой до этой ситуации...
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