Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе Украины с Россией

16:25

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

Действие договора прекратится с 1 апреля 2019 года.

В своем Twitter Порошенко подчеркнул, что прекращение действия договора следует рассматривать не как эпизод, а «как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу». Он также отметил, что Украина продолжит курс на вступление в ЕС и НАТО, а также на обретение автокефальной православной церкви.

Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу pic.twitter.com/ceyuBUhKHj — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 декабря 2018 г.

Законопроект о денонсации договора о дружбе Украины с Россией, внесенный в парламент Петром Порошенко, Верховная рада одобрила на заседании 6 декабря. Инициативу поддержали тогда 277 депутатов при необходимых 226. 20 парламентариев выступили против.

О начале процедуры разрыва договора о дружбе с Россией президент Украины объявил в середине сентября.

В конце ноября после конфликта в Керченском проливе, когда погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля, на Украине было объявлено военное положение. В связи с этим в страну был запрещен въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.