Порошенко взорвет Донбасс 14 декабря

Генерал Леонид Ивашов: Керченская провокация стала толчком для наступления ВСУ на Донецк и Луганск

10 декабря украинский лидер Петр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ».

Петр Порошенко. Фото с сличной страницы в соцсети

Незадолго до этого стало известно: 14 декабря крупная группировка ВСУ начнет наступление на мариупольском направлении. Об этом заявил замглавы Управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Полученная из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков. Цель планируемого наступления — захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между ДНР и РФ в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», — сказал он.

По данным разведки, ударная наступательная группировка общей численностью свыше 12 тысяч человек сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь. Здесь сконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов. Кроме этого, в район Володарского переброшено 12 единиц РСЗО «Смерч». В резерв выведены порядка 500 человек.

«По замыслу украинского командования, утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное — Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к государственной границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», — отметил Басурин.

После завершения операции на захваченной территории силами полка «Азов» и рейдовыми отрядами 36-й бригады морской пехоты планируется зачистка населенных пунктов от нежелательных, по их мнению, «элементов» и противников украинской оккупации.

По словам Басурина, поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до наступления на металлургическом комбинате имени Ильича будет совершен подрыв хранилища с химикатами. Возможно, будут применены БПЛА, приспособленные для сброса мин и ручных гранат.

«В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на ДНР. Призываю наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на военные приготовления ВСУ и остановить агрессию. Когда возобновятся боевые действия, вы не сможете сказать, что не знали о ее подготовке», — подытожил Басурин.

Напомним: 2 декабря Петр Порошенко заявил, что Россия готовится захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал Порошенко в интервью Funke Media Group.

По его мнению, инцидент в Керченском проливе является «доказательством» таких планов. Москва планирует «расширить оккупацию Украины», считает он. Порошенко подчеркнул, что именно на Украине сейчас «решается будущее свободного мира».

Слова Порошенко прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это абсолютно абсурдное заявление, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, такие попытки будут продолжаться по мере приближения президентских выборов на Украине. Песков также подчеркнул, что Россия никогда ничего не захватывала и не прокладывала никакие коридоры.

Что планирует Порошенко, будет ли украинская армия наступать в Донбассе?

— К данным разведки всегда нужно относиться серьезно, даже если планы противника кажутся нереальными, — отмечает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. — Действительно, в течение по крайней мере полугода киевская хунта готовит наступление в Донбассе. То, что сейчас группировка ВСУ сосредотачивается, подтверждают объективные данные, в том числе российской стороны.

Добавлю, что политическая ситуация на Украине складывается таким образом, что Порошенко к выборам должен укрепить свой авторитет. Причем, коллективный Порошенко — не только лично украинский лидер, но и стоящая за ним олигархическая и чиновничья группировка.

Поэтому я считаю, что план ВСУ, который огласил Басурин, реален. В пользу этого говорит и эпизод с Керченской провокацией. Он не мог быть не связанным с другими политическими и военными действиями Киева. Эта провокация должна была стать бикфордовым шнуром, с помощью которого взрывалась бы в целом ситуация вокруг Донецка и Луганска. Она явно была не локальной акцией, а элементом системного плана.

Другое дело, что с провокацией в Керченском проливе пошло не так, как рассчитывали в Киеве. Украинские власти исходили из того, что завяжется бой, и посудины ВМС Украины будут потоплены, но моряки с обеих сторон проявили выдержку.

Так что план наступления ВСУ, повторюсь, вполне реален.

— Как разведка ДНР могла добыть такие совершенно секретные сведения?

— Разведка хорошо сработала. Надо понимать, что в лагере Порошенко, в том числе в генштабе ВСУ, не все поддерживают профашистскую хунту.

Я не исключаю и другой вариант. Сведения добыты российской разведкой, но оглашены именно Эдуардом Басуриным.

— Насколько план эффективен с точки зрения военного специалиста? Если бы мы о не знали готовящемся наступлении, ВСУ достигли бы успеха?

— Не нужно сбрасывать со счетов профессионализм украинских военных, которые планируют подобные операции. Замечу, нынешние ВСУ сильно отличаются от украинской армии образца 2014 года. Сейчас ВСУ более подготовленные, и даже натасканные американцами. Можно сказать, они приведены в порядок. Плюс ВСУ получили новые вооружение — появление у них БПЛА реальный факт, и это действительно серьезно. Наконец, понатасканы диверсионные силы Украины, в том числе на конкретных терактах.

И, конечно, украинские военные, готовя операцию на мариупольском направлении, умели считать соотношение сил. Можно быть уверенным, что они обеспечили себе двух-трехкратное превосходство в силах.

Поэтому надо быть готовым ко всему. Результат операции ВСУ сейчас предсказать невозможно — здесь нужно многое учитывать, включая моральный дух бойцов с обеих сторон. Замечу, убийство Александра Захарченко ослабило управленческий потенциал Донбасса, и нанесло серьезный моральный ущерб в плане боеготовности отрядов самообороны.

— ВСУ готовили наступление, но о нем стало известно. Значит ли это, что Киев будет вынужден скомандовать «отбой»?

— Если дата наступления — 14 декабря — точна, за оставшиеся несколько дней каких-то кардинальных перестроений группировки ВСУ и изменения планов не будет. Возможна лишь небольшая корректировка, в зависимости от действий сил Донецкой республики.

Это значит, ВСУ будут наступать.

— Это наступление — в большей степени самодеятельность Порошенко, или оно согласовано с США?

— Безусловно, американцы дали отмашку. Скорее всего, в детали они не вдавались, но принципиальное «добро» Киеву дали. Как мы видим, события в Керченском проливе были немедленно использованы США, и Киев был оперативно поддержан даже со стороны Дональда Трампа — американский лидер, напомню, тут же отменил встречу в Буэнос-Айресе с Владимиром Путиным.

У меня нет сомнений, что и наступление ВСУ американцы используют политически. Возможно, для выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, либо для других целей. Каких именно — мы скоро увидим.