Россия вышла на второе место в мире по продажам оружия

10:15

Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Продажи крупнейших российских оборонных предприятий достигли 9,5 процента от общемировых. На первом месте — США (57 процентов), на третьем — Великобритания (девять процентов)

Как отметил старший научный сотрудник Симон Веземан, с 2011 года российские предприятия значительно увеличили продажи благодаря программе модернизации вооружения в стране. Кроме того, впервые в десятку крупнейших производителей вооружения вошел российский "Алмаз-Антей", который выпускает продукцию для ПВО и ПРО.

Также, по подсчетам СИПРИ, за прошедший период увеличили продажи девять из десяти российских компаний, вошедших в рейтинг, в частности Объединенная двигателестроительная корпорация (рост на 25 процентов), "Высокоточные комплексы" (на 22 процента) и "Тактическое ракетное вооружение" (на 19 процентов). Показатели снизились только у "Уралвагонзавода".

В докладе также сообщается, что в сравнении с 2002 годом общие объемы продаж ста крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг увеличились в 2017 году на 44% — до 398,2 миллиарда долларов.

Базу данных по военной промышленности создали в СИПРИ в 1989 году. В ней учитываются продажи как на внутреннем, так и не внешнем рынках. С 2002-го в статистику начали включать и российские компании. Китай по-прежнему не охвачен этой базой.