]]> ]]>
Главная В мире Новости

ЦИК Армении заявил о победе блока Пашиняна

08:23 10.12.2018
Материалы по теме:

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны.

За Республиканскую партию проголосовали 4,70% избирателей.

Лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,43% голосов.

В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.

Темы: Армения, Выборы в представительные органы власти в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.12.2018, 12:56
Гость: Хех!

Боюсь, Кремль будет играться в эти игры, оплачивая армянский дрейф на Запад за счет российских инвестиций, скидок и гарантий безопасности (которые тоже вылетают нам в копеечку).
***
И уж точно нельзя допускать армян к руководству ОДКБ и СНГ.
10.12.2018, 12:26
Гость: ИЗ АРМЯНСКОЙ ПРЕССЫ

И пусть вас не вводит в заблуждении неоднократное пашиняновское открещивание от Сороса и его фонда. Сорос в его случае действительно «не при делах». Потому что оплачивала (и оплачивает?) деятельность главного революционера всех времен и народов структура гораздо более серьезная и влиятельная — тесно связанный с ЦРУ Национальный фонд демократии (NED), основанный и финансируемый Конгрессом США из государственного бюджета этой страны. Кстати, в некоторых странах получение средств от данного фонда считается преступлением.
10.12.2018, 10:41
Гость: реалист

Всё, труба Армении!!! Сейчас начнётся, как в Грузии, на Украине ,в Прибалтике - запрет русского языка ,закрытие русских школ, вступление в НАТО, ЕС вывод российской военной базы, любовь с США до гробовой доски . В общем по старой отработанной схеме. Будем зрителями ,как разделывается Пашенян со своими противниками.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.