Макрон заявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране

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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего обращения к жителям страны высказался о протестных акциях против налогов на бензин — по его словам, гнев французов "глубок", поэтому эти митинги "оправданы". Глава государства заявил о вводе экономического и социального чрезвычайного положения. Его выступление транслировалось в эфире телеканала BFM.

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"Мы ответим на чрезвычайное экономическое и социальное положение сильными мерами: более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не только их сокращением", - пояснил президент.

"Я ожидаю, что правительство продолжит трансформацию нашей страны, в пользу которой наш народ проголосовал уже 18 месяцев назад", - отметил он. По словам Макрона, стране требуется "глубокая реформа", которая подразумевает компенсации безработным и достойные пенсии. "Нам нужны более справедливые, простые и понятные правила, которые компенсируют усилия на работе", - приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем президент напомнил о том, что "каждый должен выполнить свой долг". Среди прочего он упомянул о необходимости "меняться, учитывая срочность нашего долга, климатического и бюджетного".

Согласно указу президента, правительству поручено повысить минимальный уровень зарплаты в стране на €100 в месяц, начиная с января 2019 года. Также со следующего года будет отменено увеличение налога на социальное обеспечение для пенсионеров, получающих менее €2 тыс. в месяц. Со следующего года все оплата всех сверхурочных работ будет производится без уплаты налогов. Также не будут облагаться сборами премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года, пишет РБК.

Макрон также отметил, что хочет построить трудовую Францию. "Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас", - подчеркнул он. Для этого, по его словам, необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию, "чтобы они [граждане] могли свободно жить и трудиться".

"Наша страна сейчас переживает исторический период. Мое служение - для вас. Наше единственное сражение - за Францию", - заявил президент.

Вместе с тем Макрон дал понять, что не собирается возвращать так называемый налог на богатство, о чем просили многие участники движения. "Наиболее богатые уезжают, и наша страна ослабевает, - пояснил он, говоря о перспективах возвращения этого сбора. - В соответствии с обещаниями, данными вам, я отменил этот налог, чтобы инвестиции шли в нашу экономику и помогали создавать рабочие места". Глава государства напомнил, что дополнительные сборы сохранились лишь в отношении роскошной недвижимости.

С середины ноября 2018 года во Франции продолжаются массовые протесты «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин и введения экологического налога на топливо. Число протестующих по всей стране составило около 125 тыс. человек. С 17 ноября полиция задержала порядка 4100 человек.