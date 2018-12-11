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Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

08:35 11.12.2018
Мария Бутина
Фото со страницы Марии Бутиной в Facebook
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Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что она также заявила о готовности сотрудничать с федеральными, штатными и местными властями в любых текущих расследованиях.

Согласно копии документов, Бутина и неназванный гражданин США "сговорились с российским чиновником и, по крайней мере, с одним другим человеком, чтобы Бутина могла действовать в Соединенных Штатах под руководством российского чиновника без предварительного уведомления Генерального прокурора".

Прокуроры и адвокаты по делу Бутиной просили окружного судью назначить время для того, чтобы обвиняемая официально отозвала свое предыдущее заявление о невиновности.

Адвокаты россиянки и прокуроры сделали совместное заявление: "Стороны пришли к соглашению по данному вопросу".

Слушания назначены на среду, говорится в сообщении.

Темы: США, Аресты по резонансным преступлениям в мире
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 13:42
Гость: Евгений В

Немножко беременной не бывают.
11.12.2018, 13:40
Гость: Ник

Россию не уважают за границей,поэтому и хватают всех подряд россиян в любой точке мира и судят в США.Скоро так и самого гаранта могут арестовать за границей и тоже ему никто не поможет.Почему в России аналогично не арестовывают граждан США,Канады,Малайзии и других стран? Клин клином вышибают.Тогда можно будет заниматься обменом арестованных.
11.12.2018, 11:52
Гость: Путник

Она волонтер. Существует исключительно на пожертвоаания.
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