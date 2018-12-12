Меркель поддержала продление антироссийских санкций

18:59

Германия на грядущем саммите ЕС будет выступать за продление санкций против России. Об этом, как сообщило Reuters, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы выступим за продление санкций», — сказала Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге.

При этом канцлер выразила обеспокоенность действиями России в Керченском проливе и подчеркнула, что в Германии «не принимают фактических претензий России на Азовское море».

Во время выступления Меркель также затронула вопрос работы миссии ОБСЕ на Украине. «Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила», — сказала она.

По словам канцлера, Москва заверяет, что нормальное судоходство в Азовском море возможно. Однако «за словами должны следовать поступки», добавила Меркель.

25 ноября три судна ВМС Украины нарушили госграницу РФ при проходе через Керченский пролив. При этом корабли совершали опасные маневры, после чего были задержаны пограничной службой ФСБ. Украинские моряки были арестованы и этапированы в Москву, где суд предъявил 24 членам экипажа обвинения.