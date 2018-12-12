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Меркель поддержала продление антироссийских санкций

18:59 12.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Германия на грядущем саммите ЕС будет выступать за продление санкций против России. Об этом, как сообщило Reuters, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы выступим за продление санкций», — сказала Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге.

При этом канцлер выразила обеспокоенность действиями России в Керченском проливе и подчеркнула, что в Германии «не принимают фактических претензий России на Азовское море».

Во время выступления Меркель также затронула вопрос работы миссии ОБСЕ на Украине. «Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила», — сказала она.

По словам канцлера, Москва заверяет, что нормальное судоходство в Азовском море возможно. Однако «за словами должны следовать поступки», добавила Меркель.

25 ноября три судна ВМС Украины нарушили госграницу РФ при проходе через Керченский пролив. При этом корабли совершали опасные маневры, после чего были задержаны пограничной службой ФСБ. Украинские моряки были арестованы и этапированы в Москву, где суд предъявил 24 членам экипажа обвинения.

Темы: Ангела Меркель, Германия, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 01:29
Гость: фёдор

А кто сомневался? ЕС всерьёз и надолго.
13.12.2018, 00:50
Гость: вооще то

санкции против ФРГ вводить надо за аншлюс ГДР и колю из Нового Уренгоя!!!
12.12.2018, 23:53
Гость: Питон

Северный поток 2 накрылся медным тазом как и ожидалось. Европарламент выступил за прекращение реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».Об этом говорится в принятой в среду, 12 декабря, резолюции по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина».Отмечается, что 433 европарламентария проголосовали «за», 105 — «против», воздержались 30 депутатов.В документе указано, что Европарламент считает «ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения».«Члены Европарламента осуждают строительство газопровода „Nord Stream 2”, который идет в обход Украины, поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности. Поэтому его сторительство будет остановлено».
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