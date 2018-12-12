]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко счел войной инцидент в Керченском проливе

09:15 12.12.2018
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. Видео интервью Порошенко опубликовал на Facebook.
По словам украинского лидера, действия российских пограничников расцениваются как агрессия.

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — заявил президент Украины. Однако, несмотря на такие громкие слова, официальных заявлений от Киева не было.

Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских моряка.

Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в некоторых областях Украины. Москва расценивает произошедшее как провокацию со стороны Порошенко перед выборами.

Темы: Отношения России и Украины, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2018, 13:36
Гость: ну это,конечно,

117 рублей ,на которые подняли МРОТ в РФ куда больше,чем 250 гривен.......
12.12.2018, 13:34
Гость: это у вас,

А что в Армянские?
12.12.2018, 13:31
Гость: кстати

Почему украинские моряки, захваченне в нейтральных водах Черного моря -военнопленные?
В Женевских конвенциях прямо предусмотрен тот вариант, которым с 2014 года страдает Россия и ее руководство – а именно, в случае (цитата) "объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта" между странами, Конвенции действуют, "даже в том случае, если одна из них не признает состояния войны" (II и IV Женевские конвенции, в обоих – ст. 2).
Все комментарии (21)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.