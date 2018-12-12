Порошенко счел войной инцидент в Керченском проливе

09:15

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. Видео интервью Порошенко опубликовал на Facebook.

По словам украинского лидера, действия российских пограничников расцениваются как агрессия.

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — заявил президент Украины. Однако, несмотря на такие громкие слова, официальных заявлений от Киева не было.

Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских моряка.

Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в некоторых областях Украины. Москва расценивает произошедшее как провокацию со стороны Порошенко перед выборами.