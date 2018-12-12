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При стрельбе в Страсбурге погибли четыре человека

07:35 12.12.2018
Фото с сайта bbc.com
Фото с сайта bbc.com
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В центре Страсбурга произошла стрельба. По последним данным, четыре  человека погибли и 10 получили ранения, сообщает Le Figaro со ссылкой на властей департамента Нижний Рейн (в нем расположен Страсбург).

Стрельба началась около восьми часов вечера по местному времени (девять вечера по Москве) в районе городской рождественской ярмарки. Нападавший открыл огонь по толпе. Он был ранен на месте преступления, но сумел сбежать. Задержать его пока не удалось.

По информации Le Figaro, подозреваемому 29 лет, его имя Шариф. Сообщается, что утром 11 декабря полиция планировала арестовать его, но мужчины не оказалось дома. По данным канала BFM TV, подозреваемый связан с радикальными исламистами.

Темы: Франция, Происшествия, Происшествия в мире
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12.12.2018, 10:45
Гость: Skeptik

На месте преступления террорист зыбыл свой новый паспорт?
Так бывает во всех терактах последние 5 лет
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