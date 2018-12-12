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Канадский суд освободил дочь основателя Huawei под залог в 7,5 млн долларов

12:33 12.12.2018
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение об освобождении под залог финансового директора и дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщил Bloomberg.

Сумма залога составила 10 миллионов канадских долларов (7,5 миллиона долларов). Судья потребовал внести большую часть залога наличными.

По решению суда, Мэн Ваньчжоу должна будет находиться в доме своего мужа в Ванкувере под охраной до следующего судебного заседания 6 февраля 2019 года, когда будет решаться вопрос о ее возможной экстрадиции в США. Также Мэн Ваньчжоу должна предоставить суду не менее пяти поручителей.

Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, занимающая в компании пост финансового директора и заместителя председателя совета директоров, была задержана в Ванкувере 1 декабря на основании ордера, выданного США.

Соединенные Штаты подозревают Мэн Ваньчжоу в нарушении санкций, наложенных на Иран, заявляя, что Huawei скрыла свои деловые связи с компанией Skycom, имеющей бизнес в исламской республике. Мэн Ваньчжоу своей вины не признала.

Темы: Канада, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 19:30
Гость: anton

В США отправят и причем здесь респект китаю?
12.12.2018, 17:33
Гость: Влад 33 для Фрола

"Шум", при аресте кого-то из россиян.. будет только в России! (( Вот Этим Россия (сегодня) и отличается от.. Вы спросите - почему? Отвечу - Потому, что ВСЕ страны мира больше печатают и сообщают по радио и ТВ - информации о своих странах, мельком рассказывая о каких-то даже масштабных мероприятиях произошедших Где-то.., но с участием Первых лиц этих стран.. А в России, как видим, больше уделяется внимания чужим мнениям и интересам.. ((( Мне лично все это очень не нравится, так как создаётся обманчтвое впечатление "услужливлсти" наших СМИ перед..., отсутствием эивлтрепещащих тем и.. Когда же Россия начнёт (может начать с СМИ?) себя просто уважать?.. Пора господа, пора!..
12.12.2018, 17:07
Гость: Carlos

Российские власти, угнетённые комплексом "совка", на такое не способны...
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