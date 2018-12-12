Британские депутаты поставят вопрос о доверии Терезе Мэй

12:13

Британские депутаты из Консервативной партии проведут голосование о доверии британскому премьер-министру Терезе Мэй, пишет «Интерфакс».

Голосование назначено на вечер 12 декабря, между 18:00 и 20:00 по местному времени.

«Голоса подсчитают немедленно после голосования. Результаты будут объявлены как можно скорее вечером», - отметили депутаты.

Отмечается, что ранее были собраны необходимые для этого голосования письма (от 15% членов Консервативной партии в парламенте). Аналитики, в свою очередь заявляют, что если голосование пройдет в пользу Мэй, то ее партийное лидерство нельзя будет оспаривать в течение всего следующего года.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы провести голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов партии должны направить соответствующие письма главе комитета 1922 Брэйди. После чего комитет принимает решение, проводить или не проводить данное голосование.