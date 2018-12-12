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Британские депутаты поставят вопрос о доверии Терезе Мэй

12:13 12.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Британские депутаты из Консервативной партии проведут голосование о доверии британскому премьер-министру Терезе Мэй, пишет «Интерфакс».

Голосование назначено на вечер 12 декабря, между 18:00 и 20:00 по местному времени.

«Голоса подсчитают немедленно после голосования. Результаты будут объявлены как можно скорее вечером», - отметили депутаты.

Отмечается, что ранее были собраны необходимые для этого голосования письма (от 15% членов Консервативной партии в парламенте). Аналитики, в свою очередь заявляют, что если голосование пройдет в пользу Мэй, то ее партийное лидерство нельзя будет оспаривать в течение всего следующего года.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы провести голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов партии должны направить соответствующие письма главе комитета 1922 Брэйди. После чего комитет принимает решение, проводить или не проводить данное голосование. 

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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12.12.2018, 16:37
Гость: Alex202

Не лишним будет параллельно провести голосование о доверии ее заявлениям по делу Скрипалей. Хохма получится.
12.12.2018, 15:31
Гость: Бтр

Думаю пора с нею кончать, надоела, и действовать конечно надо через британских депутатов::))
12.12.2018, 13:48
Гость: Батун

Я тут писал,что нос она себе отмахнула уже. Погляжу,что дальше будет.
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