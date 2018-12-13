ЕСПЧ «забанил» украинскую юристку за иски по Донбассу

18:30

Европейский суд по правам человека не будет принимать к рассмотрению ни одну жалобу, в подготовке которой участвовала адвокат из Украины Наталья Целовальниченко.

Такое решение было принято из-за большого количества исков, в которых страсбургский суд усмотрел мошенничество и оскорбительную деятельность, сообщает «Русская весна».

Судьи ЕСПЧ решили, что «практикующий адвокат из Киева Наталья Евгеньевна Целовальниченко получает запрет представлять или любым другим образом помогать заявителям в ЕСПЧ как в представленных в Суд, так и в будущих жалобах».

Отмечается, что это решение - беспрецедентно, ведь такая возможность не предусмотрена напрямую правилам Суда. Однако ЕСПЧ принял его из-за «системной деструктивной деятельности» украинского адвоката.

«Суд отстранил Целовальниченко, учитывая ее мошенническую и оскорбительную деятельность, в частности потому, что в ряде документов, которые она подала в Суд, есть очевидные признаки подлога, а часть жалоб поданы от уже погибших людей без уведомления суда об их смерти», - говорится в сообщении.

ЕСПЧ уже обратился к правительству Украины с просьбой проинформировать о причинах этого решения органы адвокатского самоуправления.

Наталья Целовальниченко - юрист из Луганска, которая сейчас ведет адвокатскую практику в Киеве.

Специалистам по тематике ЕСПЧ она известна тем, что попыталась «завалить» ЕСПЧ жалобами на Украину из-за военных действий на Донбассе. Подавляющее большинство жалоб, подготовленных с ее участием, уже отклонены как неприемлемые.

«К нам обратились более ста человек, которые утверждали, что их дома разрушены из-за обстрелов… Человек подает копию своего паспорта, где есть регистрация, например, в Донецкой области, и фотографию какого-то разрушенного дома. Какая между ними связь? Абсолютно неизвестно», - объясняла тогда судья от ЕСПЧ Анна Юдковская.