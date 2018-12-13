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Европарламент выступил против «Северного потока-2»

09:02 13.12.2018
Фото с сайта nord-stream2.com
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Европарламент назвал проект строительства газопровода «Северный поток-2» политическим и призвал остановить его реализацию.

Об этом сообщается в резолюции, принятой на сессии в Страсбурге.

Евродепутаты отметили, что Украина играет решающую роль в европейской сети энергоснабжения.

«Депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток - 2» в обход Украины, так как это политический​ проект, который угрожает энергетической безопасности Европы», - отмечается на сайте.

Резолюция была принята решением большинства: «за» проголосовали 433 парламентария, против выступили 105, воздержались 30 человек. Документ и доклад подготовил комитет по иностранным делам Европарламента.

Напомним, в апреле глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что ЕК не поддержит проект «Северный поток-2», поскольку он не содействует диверсификации поставок газа в Европу. Однако уточнил, что ни о каких санкциях речи идти не может.

«Северный поток-2» - проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

Темы: Газпром, Европарламент
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 11:55
Гость: Ёжкин Кот

Собака лает, а караван идёт.
13.12.2018, 11:54
Гость: К

Значит больше газа будет на внутреннем рынке что приведёт к снижению цен. А снижение цен всегда хорошо
13.12.2018, 11:28
Гость: Бобориха

В 2019 году заканчивается договор России с Украиной о прокачке через ее территорию газа в Европу. На следующий день после его окончания надо устроить торжественное мероприятие Закрытия вентиля газопровода, который находится на границы России и Украины. И пригласить на него Европарламентариев, после чего тему транзита газа в Европу через Украину закрыть под звуки марша.
Хотят Природный российский газ в Европе, пусть покупают через Северные или Южные потоки. Нет - пусть покупают сжиженный газ из США. И точка!!!
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