Европарламент выступил против «Северного потока-2»

09:02

Европарламент назвал проект строительства газопровода «Северный поток-2» политическим и призвал остановить его реализацию.

Об этом сообщается в резолюции, принятой на сессии в Страсбурге.

Евродепутаты отметили, что Украина играет решающую роль в европейской сети энергоснабжения.

«Депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток - 2» в обход Украины, так как это политический​ проект, который угрожает энергетической безопасности Европы», - отмечается на сайте.

Резолюция была принята решением большинства: «за» проголосовали 433 парламентария, против выступили 105, воздержались 30 человек. Документ и доклад подготовил комитет по иностранным делам Европарламента.

Напомним, в апреле глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что ЕК не поддержит проект «Северный поток-2», поскольку он не содействует диверсификации поставок газа в Европу. Однако уточнил, что ни о каких санкциях речи идти не может.

«Северный поток-2» - проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.