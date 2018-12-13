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ВСУ приготовились к наступлению в Донбассе с выходом к российской границе

12:38 13.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Украинская армия готовит провокацию на линии разграничения в Донбассе. Ее результатом станет масштабное наступление, которое должно завершиться на границе с Россией. Об этом, как сообщил «Интерфакс», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, провокация произойдет в ближайшие дни и обернется стремительной атакой на мариупольском направлении. Конечная цель Киева — захватить территорию Приазовья и выйти на границу с Россией, сказала Захарова.

«Для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку, ее пополнение силами и средствами осуществлялось ВСУ на протяжении последних месяцев», — добавила представитель МИД.

Отмечается, что только за первую неделю декабря наблюдатели ОБСЕ нашли вне установленных мест хранения 190 единиц тяжелого вооружения и техники, которые запрещены Минскими соглашениями.

Как подчеркнула Захарова, обострение в Донбассе нужно президенту Украины Петру Порошенко, чтобы попытаться остановить «неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности» в преддверии выборов главы государства.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 23:53
Гость: !

Не, этот отщепенец в Штатах осел. Оттуда он ненавидит Россию.
13.12.2018, 23:47
Гость: Ответ

Вам что за дело до этого? Вы ж не верующий!
Потому что если б были верующим, то не задавали бы дурацкий вопрос.
13.12.2018, 23:41
Гость: ага

вот и прибалты подтянулись)
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