ВСУ приготовились к наступлению в Донбассе с выходом к российской границе

12:38

Украинская армия готовит провокацию на линии разграничения в Донбассе. Ее результатом станет масштабное наступление, которое должно завершиться на границе с Россией. Об этом, как сообщил «Интерфакс», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, провокация произойдет в ближайшие дни и обернется стремительной атакой на мариупольском направлении. Конечная цель Киева — захватить территорию Приазовья и выйти на границу с Россией, сказала Захарова.

«Для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку, ее пополнение силами и средствами осуществлялось ВСУ на протяжении последних месяцев», — добавила представитель МИД.

Отмечается, что только за первую неделю декабря наблюдатели ОБСЕ нашли вне установленных мест хранения 190 единиц тяжелого вооружения и техники, которые запрещены Минскими соглашениями.

Как подчеркнула Захарова, обострение в Донбассе нужно президенту Украины Петру Порошенко, чтобы попытаться остановить «неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности» в преддверии выборов главы государства.