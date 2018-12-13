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США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы

21:19 13.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Российские власти информировали США о планах вывести два стратегических бомбардировщика Ту-160 из Венесуэлы в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Мы поговорили с представителями России, и нам сообщили, что их военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, вылетят в пятницу и вернутся в Россию», — цитирует агентство слова Сандерс.

Два бомбардировщика Ту-160 прибыли в Венесуэлу из России 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну были отправлены грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62, сообщает РБК. На отдельных этапах пути через Атлантику их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая длина маршрута превысила 10 тыс. км. В Венесуэле российские самолеты примут участие в учениях.

До этого Ту-160 уже наносили визиты в Венесуэлу. Первый полет в Латинскую Америку они совершили в сентябре 2008 года. Позднее, в ноябре—декабре 2008 года, в Карибское море прибыл атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Второй раз бомбардировщики отправились в Венесуэлу в 2013 году. С тех пор российские стратегические бомбардировщики не посещали Латинскую Америку.

Министр обороны Сергей Шойгу 7 декабря сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу и что корабли Военно-морского флота также будут заходить в венесуэльские порты. «Думаю, что мы эту практику продолжим, тем более что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявил он.

Темы: Россия, Венесуэла, США, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 01:12
Гость: Мы и не сомневались...

Вот за что можно уважать кремлевского либралиссимуса, так это за храбрость! Он не боиться прослыть трусом и потерять свой авторитет за прогибания перед западными партнерами...
13.12.2018, 23:27
Гость: 2018

Хорошо бы такие мысли наконец то до руковдства РФ и минобороны дошли, но там только трубы, баксы, виллы, яхты.
13.12.2018, 23:11
Гость: Leon

Российские власти информировали США о планах вывести два стратегических бомбардировщика Ту-160 из Венесуэлы в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

Своя рубашка ближе к телу.Тоесть деньги заработанные (украденные)непосильным трудом,и хранящиеся в зар. банках, дороже национальных интересов.
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