США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы

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Российские власти информировали США о планах вывести два стратегических бомбардировщика Ту-160 из Венесуэлы в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Мы поговорили с представителями России, и нам сообщили, что их военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, вылетят в пятницу и вернутся в Россию», — цитирует агентство слова Сандерс.

Два бомбардировщика Ту-160 прибыли в Венесуэлу из России 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну были отправлены грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62, сообщает РБК. На отдельных этапах пути через Атлантику их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая длина маршрута превысила 10 тыс. км. В Венесуэле российские самолеты примут участие в учениях.

До этого Ту-160 уже наносили визиты в Венесуэлу. Первый полет в Латинскую Америку они совершили в сентябре 2008 года. Позднее, в ноябре—декабре 2008 года, в Карибское море прибыл атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Второй раз бомбардировщики отправились в Венесуэлу в 2013 году. С тех пор российские стратегические бомбардировщики не посещали Латинскую Америку.

Министр обороны Сергей Шойгу 7 декабря сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу и что корабли Военно-морского флота также будут заходить в венесуэльские порты. «Думаю, что мы эту практику продолжим, тем более что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявил он.