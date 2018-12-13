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Американские эксперты усомнились в демонтаже ядерного полигона КНДР

10:45 13.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Ядерный полигон "Пунгери" в Северной Корее не был полностью заброшен, пишет "Интерфакс" со ссылкой на аналитический сайт центра Stimson "38 North".

"Коммерческая спутниковая съемка, проводимая с конца ноября, показывает, что два крупнейших здания в командном центре остаются нетронутыми, как и различные близлежащие вспомогательные объекты для персонала и сил безопасности (...) Это говорит о том, что полигон может быть только законсервирован, с возможной реактивацией", - заявили в центре.

Кроме того, на снимках примерно два десятка сотрудников, что свидетельствует о том, что полигон не был полностью заброшен.

"Дороги по всему району остаются в хорошем состоянии, а на главной дороге, ведущей к испытательному участку, видны следы на снегу, что свидетельствует о передвижении транспорта", - отмечает "38 North".

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов. Однако, как отмечали южнокорейские СМИ, на церемонии не присутствовали иностранные эксперты.

Темы: Северная Корея, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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13.12.2018, 16:58
Гость: Обрыдли воры!

России бы такого руководителя......
13.12.2018, 16:56
Гость: Дранцы

Ким оказался поумнее горбачевско-ельцинской продажной своры предателей! Дело предателей живет в России и по сей день!
13.12.2018, 14:09
Гость: Хмы

Пиндосы верят только своим сообщениям.
Все комментарии (6)
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