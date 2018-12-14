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Лукашенко пожаловался на украинских «отмороженных нацменов»

14:05 14.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкое недовольство моральным обликом украинских военных, действующих в зоне конфликта на юго-востоке страны.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для российских журналистов, передает БЕЛТА.

«Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там [на Украине] будет НАТО. Я недавно [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину] сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем», - сказал Лукашенко.

Он также призвал российские СМИ не очернять всех жителей Украины.

«Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада [Украины] приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах», - отметил президент.

Белорусский лидер также заявил, что проблемы региона должны решать только Россия, Украина и Белоруссия, а Евросоюз не должен вмешиваться, передает Sputnik Беларусь. Он напомнил о предложении Минска взять на себя контроль на российско-украинской границе.

Лукашенко сказал, что сам «готов был как пограничник стать на той границе», поскольку к нему «нормально» относятся и русские, и украинцы.

«Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцы, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко - пророссийский», -подчеркнул он.

В ноябре перед выборами в самопровозглашенных республиках Донбасса Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение избирательного процесса. При этом он также выступал за активизацию урегулирования конфликта в Донбассе в нормандском формате (Германии, России, Украины и Франции).

Темы: Ситуация на Украине, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 20:50
Гость: Толковый словарь Ушакова

Графомания - заболевание, выражающееся в стремлении к писательству у лица, лишённого литературных способностей.
14.12.2018, 20:28
Гость: дауж

Со временем и до него доходит.

Есть мены с обострением желтушным,
Есть наци голубые, как их вены,
Но всех тошнотнее нацмены,
Голубо-желтые с включением земельно-помидорным.
14.12.2018, 17:53
Гость: Ха-ха-ха!

Так он родился в 1952 году от отца, погибшего геройски на фронтах Великой Отечественной. Такое простым смертным не дано.
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