В Японии начались работы по строительству военной базы США на Окинаве

10:06

Власти Японии начали мелиоративные работы в районе Окинавы, куда должна быть перенесена военная база США.

Центральное правительство начало сбрасывать почву и песок в воды у района Хэноко (город Наго) на восточном побережье острова Окинава 14 декабря около 11 часов утра, сообщает "Интерфакс" со сылкой на местные СМИ.

Свалка грунта является частью мелиоративных работ, необходимых для строительства новой военной базы США взамен авиабазы морской пехоты Футэнма на юге префектуры, в городе Гинован.

Это произошло, несмотря на многочисленные протесты местных жителей и призывы властей отменить мелиоративные работы.

"Я глубоко возмущен строительством, которое ведется, игнорируя волю окинавского народа", - заявил журналистам губернатор Окинавы Денни Тамаки.

Днем ранее Тамаки встретился с министром обороны Такэси Иваей с целью обсудить перенос американской базы.

"Мое убеждение в том, что перемещение (базы Футтэма) в Хэноко является единственным решением, остается неизменным", - сказал Ивая журналистам по итогам встречи.

Он также отметил, что будет работать над тем, чтобы добиться понимания правительства префектуры Окинава.

Противники переноса американской базы отмечают, что работы грозят экологической катастрофой. Кроме того, многие жители Окинавы выступают за то, чтобы американские военные совсем покинули остров.

Около половины из 50 тыс. американских военнослужащих базируются в Японии в соответствии с двусторонним пактом безопасности. При этом большинство ключевых американских объектов находятся на Окинаве.