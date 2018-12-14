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Убивший трех человек в Страсбурге мужчина застрелен полицией

06:45 14.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Сотрудники полиции Франции застрелили в четверг вечером, мужчину, напавшего ранее на этой неделе на прохожих в Страсбурге, пишет "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

Согласно первым данным, этот человек, Шериф Шекат, убит в страсбургском квартале Недорф. Согласно поступающим сообщениям, он стал стрелять по полицейскому патрулю. Стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали террориста.

Место происшествия оцеплено. Собравшиеся в районе оцепления местные жители аплодируют полицейским, передает телеканал France 24.

Журналисты телеканала утверждают, что Шекат был убит в его собственной квартире. Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.

В свою очередь, глава МВД Кристоф Кастанер сообщил журналистам, что группа из трех полицейских заметила подозреваемого на улице. Когда они попросили его остановиться, мужчина обернулся и открыл огонь. Сразу после этого сотрудники полиции убили нападавшего.

"Я очень горд", - сказал Кастанер, комментируя действия полицейских.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения.

Темы: Франция, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 10:34
Гость: Батун

Это получается,что ИГИЛ уже на службе у власть придержащих. Франция в Сирии отловила для себя работничков. Семейка этого барабека получила наверняка компенсацию. Вот куда уходят деньги французских налогоплательщиков.
14.12.2018, 09:44
Гость: Alex202

Ну еще бы, живым он им не нужен, он мог дать неудобные для власти показания.
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