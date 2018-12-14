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Европейский совет отказался пересмотреть условия Brexit

07:23 14.12.2018
Brexit
Фото с сайта Pixabay.com
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Европейский совет в своих заключениях подтвердил собственное постановление от 25 ноября 2018 года, в котором одобрил соглашение о Brexit и утвердил политическую декларацию, пишет "Интерфакс".

"Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не согласен на повторные переговоры", - сказано в тексте заключений, распространенном вечером в четверг в Брюсселе после первого дня заседаний саммита ЕС.

В Европейском совете подтвердили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.

В тексте отмечается, что ЕС настаивает на правильности вызывающего споры среди британских политиков временного "страховочного решения" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Европейский совет также выражает готовность в случае введения этого плана в действие, вести переговоры с Великобританией по поводу альтернативных вариантов решения проблемы границы.

Наконец, Европейский совет призвал активизировать подготовку ко всем вариантам Brexit - в том числе к выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения, регламентирующего этот процесс.

"Европейский совет призывает активнее работать на всех уровнях над подготовкой к последствиям выхода Великобритании из ЕС, принимая во внимание все возможные сценарии", - отмечается в документе.

В свою очередь британская сторона должна объяснить Евросоюзу, чего она хочет в том, что касается будущих отношений после Brexit, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Нам бы хотелось, чтобы через несколько недель наши британские друзья известили нас о том, чего они ожидают. Потому что мы порой вступаем в туманные, неясные дебаты, и я хотел бы по этому вопросу внятного прояснения", - сказал Юнкер в четверг вечером на пресс-конференции после первого дня заседаний саммита ЕС в Брюсселе, одно из которых было посвящено Brexit.

"Так как мы не знаем, какой будет (в процессе ратификации соглашения - ИФ) коллективная реакция Европы 27 государств и Соединенного Королевства, Европейская комиссия опубликует 19 декабря всю полезную информацию, которая касается подготовки к Brexit без соглашения", - сообщил глава Еврокомиссии.

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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14.12.2018, 10:58
Гость: Alex202

"Другим не повадно будет."
*
Вход рупь, выход десять. Откуда это? А как же высшая форма народного волеизъявления - референдум?
14.12.2018, 10:20
Гость: Европеец

Со стороны Бритов было очень наивно предполагать, что добьются чего то солидного. Экономическая сила ЕС не идёт в сравнение с силой Британии.
Скорее всего Бриты будут ещё долго ругаться между собой. У них нет позитивного решения. Весь брексит будет похож на затяжную хроническую болезнь.
Это хорошо. Другим не повадно будет.
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