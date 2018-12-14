Евросоюз продлил санкции против России на полгода

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О продлении санкций против граждан и компаний из России сообщил глава Евросовета Дональд Туск в Twitter. Решение принято в связи с «нулевым прогрессом» в имплементации минских соглашений, пишет он.

Накануне сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют продлить санкции из-за инцидента в Керченском проливе и последующего ареста украинских моряков. Но Die Welt отмечала, эту идею не поддержали Берлин и Париж.

Впервые под санкции попали в 2014 года физические и юридические лица, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины. Каждые полгода Совет ЕС принимает решение о том, что не считает правильным приостанавливать запреты и продлевает санкции.

Всего в санкционном списке около 200 российских граждан, а также разных компаний, работающих в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает «Право.ру».

Под ограничениями находятся в том числе главы обеих палат Федерального собрания, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, целый ряд депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, пишет РБК.

В отношении России есть и отдельные ограничительные меры, которые распространяются на конкретные секторы экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как аннексию (до 23 июня 2019-го).