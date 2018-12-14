Судья округа Колумбия принял признание вины Бутиной

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Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США.

Заседание проходило в суде столичного округа Колумбия. Также она согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, сообщает ТАСС.

На вопрос судьи о том, вступала ли она с 2015 по 2018 годы в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, Бутина ответила утвердительно.

Суд округа Колумбия (Вашингтон) принял признание вины россиянки. Дата приговора не назначена, чтобы дать ей время на сотрудничество с властями. Следующее слушание состоится 12 февраля 2019 года, передает РИА «Новости».

По словам Бутиной, она признала вину добровольно без оказания давления. Судья не исключила возможности депортации Бутиной, однако решение будут принимать другие ведомства, отмечает «Взгляд».

После признания вины Бутиной грозит в США до пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тыс. долларов.

Ранее СМИ сообщали, что она согласилась предоставить следователям информацию об одном гражданине США и одном гражданине России.

Перед этим появились сведения, что Бутина признала себя виновной в сговоре для нарушения закона США об иноагентах. Ее отец утверждал, что россиянка не намерена оговаривать себя в суде и брать на себя несуществующую вину.