В кабмин Украины внесли предложение отменить ж/д сообщение с Россией

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Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство страны предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом в пятницу, 14 декабря, рассказал глава ведомства Владимир Омелян.

По его словам, предложение обосновано с точки зрения министерства. «Ждем ответа. Решения пока нет», — заявил он. Сроки рассмотрения вопроса украинскому министру неизвестны. Как пояснил Омелян, он не является премьер-министром или человеком, который решает правительственные вопросы, сообщают «Известия».

3 сентября министерство инфраструктуры Украины засекретило свои предложения по возможному закрытию железнодорожного сообщения с Россией. А через неделю Омелян заявил, что потенциальное прекращение ж/д сообщения с РФ не принесет убытков Украинским железным дорогам.