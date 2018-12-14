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В кабмин Украины внесли предложение отменить ж/д сообщение с Россией

23:52 14.12.2018
Пассажирский поезд © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство инфраструктуры Украины внесло в правительство страны предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом в пятницу, 14 декабря, рассказал глава ведомства Владимир Омелян.

По его словам, предложение обосновано с точки зрения министерства. «Ждем ответа. Решения пока нет», — заявил он. Сроки рассмотрения вопроса украинскому министру неизвестны. Как пояснил Омелян, он не является премьер-министром или человеком, который решает правительственные вопросы, сообщают «Известия».

3 сентября министерство инфраструктуры Украины засекретило свои предложения по возможному закрытию железнодорожного сообщения с Россией. А через неделю Омелян заявил, что потенциальное прекращение ж/д сообщения с РФ не принесет убытков Украинским железным дорогам.

Темы: Железнодорожный транспорт в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 01:23
Гость: Гость

Петро своему народу:
"Ну-ка все вместе! Ну-ка все вместе!
Уши развесьте! Уши развесьте!
Лучше по хорошему,
Хлопайте в ладоши вы!" (С)
15.12.2018, 00:47
Гость: kmm

Чем больше мы разорвем связей с Московией, те лучше будет для нашего народа т.е руских/русинов/русичей/украинцев.
15.12.2018, 00:38
Гость: Остап

Всего лишь пятый год войны.
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