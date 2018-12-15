Истребитель ВВС Украины разбился при заходе на посадку

18:11

Самолет Су-27, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, потерпел крушение в Житомирской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЧП произошло в субботу, 15 декабря, в ходе выполнения плановых полетов. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек - пилот.

«При заходе на посадку разбился самолет Су-27», — уточняется в сообщении.

В настоящее время выясняются причины трагедии.