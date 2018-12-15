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Истребитель ВВС Украины разбился при заходе на посадку

18:11 15.12.2018
Фото с сайта Gov.ua

Самолет Су-27, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, потерпел крушение в Житомирской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЧП произошло в субботу, 15 декабря, в ходе выполнения плановых полетов. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек - пилот.

«При заходе на посадку разбился самолет Су-27», — уточняется в сообщении.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Темы: Украина, Авиакатастрофы, Военная авиация в мире
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Комментарии читателей
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16.12.2018, 01:50
Гость: Пилот

Это разбился тот самый последний больше у ВСУ нет самолетов.
16.12.2018, 01:34
Гость: Сергей_К

"Их уже давно нет".
.
А ПОДРОБНЕЕ?
Где и что.
16.12.2018, 00:31
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Да радости-то, в общем, нет никакой, но УЖ правды ради читайте Горького дале, ибо в вольной интерпретации сказано: - "Рождённым ползать - летать не стоит". Нууууу, и это - царствия небесного рабу Божьему, ибо не ведают что творят.
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