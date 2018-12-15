СМИ сообщили о возможной даче показаний Бутиной по другому делу

10:25

Задержанная в США россиянка Мария Бутина может дать показания по другому уголовному делу, сообщает интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы.

По данным издания, с соответствующей просьбой в Федеральный окружной суд Вашингтона обратилась прокуратура США. В ведомстве хотят получить разрешение тайно вывезти россиянку из тюрьмы, чтобы она могла дать показания по «ожидающему решения уголовному делу». О каком именно деле идет речь, не уточняется.

В документах говорится, что раскрытие этой информации представляет угрозу для подсудимой и для общества, поскольку она может быть использована теми, кто желает «причинить вред подсудимой или запугать ее», пишет РБК.

Мария Бутина была задержана в США по обвинению в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом.

13 декабря она заявила в суде, что признает вину в участии в заговоре против США. По словам Бутиной, она действовала под руководством российского чиновника как незарегистрированный «агент Кремля».