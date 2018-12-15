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СМИ сообщили о возможной даче показаний Бутиной по другому делу

10:25 15.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Задержанная в США россиянка Мария Бутина может дать показания по другому уголовному делу, сообщает интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы.

По данным издания, с соответствующей просьбой в Федеральный окружной суд Вашингтона обратилась прокуратура США. В ведомстве хотят получить разрешение тайно вывезти россиянку из тюрьмы, чтобы она могла дать показания по «ожидающему решения уголовному делу». О каком именно деле идет речь, не уточняется.

В документах говорится, что раскрытие этой информации представляет угрозу для подсудимой и для общества, поскольку она может быть использована теми, кто желает «причинить вред подсудимой или запугать ее», пишет РБК.

Мария Бутина была задержана в США по обвинению в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом.

13 декабря она заявила в суде, что признает вину в участии в заговоре против США. По словам Бутиной, она действовала под руководством российского чиновника как незарегистрированный «агент Кремля».

Темы: Россия, США
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 19:11
Гость: Сторонний наблюдатель.

Молодец девчёнка. Вытаскивай на свет белый тёмные делишки ГБни.
15.12.2018, 14:46
Гость: А чё?

Предлагаете власовцам выпороть самих себя, как унтер-офицерова жена?
15.12.2018, 12:55
Гость: А чё?

Не один я догадался, что внук повара готовит следующую порцию новичка? Кто знает, есть в штате Колумбия какие-нить достопримечательности для осмотра туристическими группами? Или у морячка свои, водяные легенды?
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