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В Киеве в храме Святой Софии проходит «объединительный собор»

15:15 15.12.2018

«Объединительный собор» под эгидой Константинопольского патриархата открылся в храме Святой Софии в центре Киева.

Фото: РИА ФАН

В мероприятии принимают участие церковные иерархи, священники и миряне. Они представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине — Украинскую православную церковь (УПЦ КП) Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Первые две церкви принимают участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, УПЦ МП представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян.

Перед началом собора была отслужена божественная литургия и произведена регистрация участников, сообщает RT.

На «объединительный собор» президент Украины Пётр Порошенко. Его цель — создание в стране новой поместной православной церкви.

На Софийской площади собрались тысячи людей. В районе проведения мероприятия усилены меры безопасности.

Фото: Страна.ua

Темы: Украина, Церковь
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Комментарии читателей
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15.12.2018, 20:13
Гость: Уважаемая Зоя,

никто ничего не создавал Как во время крещения Руси была создана Киевская митрополия,которую потом =перестроили= в Московский Патриархат-так она и вернулась.Киевская Митрополия.Это теперь вы сколько хотите доказывайте каноничность МП.Хорош патриархат-двести лет почти без Патриарха,пока большевики не вернули.Они его и возродили =канонично= Но это ваше дело.Украина вернулась к своим истокам православия.Все остальное-от Лукавого.
15.12.2018, 19:46
Гость: костику

греко-католики или нет с Галичины или с Волынщины сколько чего построили-НЕ твоего ума дело Если тебе так нравится посчитай сколько храмов построили в России Ка ты и другие ватники не можете понять-Украина уже скоро 30лет другое государство и чем меньше вы будете совать свой нос в ее дела тем лучше для вас Целее будете
15.12.2018, 19:40
Гость: Дима

Это ложное сообщение.
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