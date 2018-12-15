В Киеве в храме Святой Софии проходит «объединительный собор»

15:15

«Объединительный собор» под эгидой Константинопольского патриархата открылся в храме Святой Софии в центре Киева.

Фото: РИА ФАН

В мероприятии принимают участие церковные иерархи, священники и миряне. Они представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине — Украинскую православную церковь (УПЦ КП) Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Первые две церкви принимают участие в соборе на уровне своих архиерейских соборов, УПЦ МП представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян.

Перед началом собора была отслужена божественная литургия и произведена регистрация участников, сообщает RT.

На «объединительный собор» президент Украины Пётр Порошенко. Его цель — создание в стране новой поместной православной церкви.

На Софийской площади собрались тысячи людей. В районе проведения мероприятия усилены меры безопасности.

Фото: Страна.ua